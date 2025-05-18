Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1

Это была ключевая игра для обоих ее участников. По итогам "Динамо" оформило 17-й в истории выступлений в независимой Украине чемпионский титул, а "Черноморец" впервые за шесть лет вылетел в Первую лигу.

Как это было – видел и фиксировал фотожурналист UA-Футбол Анатолий Спица.

Фотогалерея