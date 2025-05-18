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Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1

Премьер-лига
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Ключевая игра

Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

Это была ключевая игра для обоих ее участников. По итогам "Динамо" оформило 17-й в истории выступлений в независимой Украине чемпионский титул, а "Черноморец" впервые за шесть лет вылетел в Первую лигу.

Как это было – видел и фиксировал фотожурналист UA-Футбол Анатолий Спица.

Фотогалерея

Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 1Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 2Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 3Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 4Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 5Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 6Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 7Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 8Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 9Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 10Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 1Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 2Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 3Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 4Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 5Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 6Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 7Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 8Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 1Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 2Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 3Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 4Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 5Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 6Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 7Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 8Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 9Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 1Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 2Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 3Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 4Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 5Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 6Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 7Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 8Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 9Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 10Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 9Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 10Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 1Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 2Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 3Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 4Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 5Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 6Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 7Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 8Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 9Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 10Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 1Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 2Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 3Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 4Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 5Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 6Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 7Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 8Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 9Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 10Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 1Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 2Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 3Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 4Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 5Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 6Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 7Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 8Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 9Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 10Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 1Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 2Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 3Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 4Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1 - фото 5
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