Премьер-лига
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Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1
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Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
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