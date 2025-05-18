Работы хватало. Голкипер Руха поделился эмоциями от дебюта в УПЛ

Голкипер Егор Клименко дебютировал за основную команду "Руха" в матче 29-го тура УПЛ против "Левого Берега" (0:1).

"Это был первый матч в УПЛ, поэтому эмоции - невероятные. Благодарен тренерам и руководству клуба за доверие, что позволили дебютировать на таком уровне. Это очень важный момент для меня. Перед поединком партнеры поддержали меня, посоветовали играть как можно проще, быть уверенным и получать удовольствие от игры.

Работы в этом матче хватало. Было несколько моментов, когда смог проявить себя и осуществить несколько сейвов. Конечно, хотелось победить, но даже пропущенный гол это опыт. Обидно, что не удалось получить три очка.

Очень хочется закрепиться на этом высоком уровне. Чувствуется разница между матчами среди юношей и поединками в УПЛ. Гораздо интереснее и приятнее играть, когда есть болельщики на трибунах, даже когда это выездная игра и они поддерживают соперников", - сказал голкипер.