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Бондаренко посвятил свой дубль Бондарю. У игроков был спор

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Бондаренко посвятил свой дубль Бондарю. У игроков был спор

Фото: Шахтар

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Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко проанализировал победный матч с "Ингульцом" (4:1) в 29-м туре УПЛ и рассказал о споре с одноклубником Валерием Бондарем.

- Артем, поздравляем с победой! Как можешь проанализировать матч с "Ингульцом" и что скажешь о своем дубле?

- Если коротко, то первый тайм достаточно сложный, как и в предыдущем матче с "Ингульцом", а во втором они немного устали, и нам удалось легче реализовать свое преимущество. В целом очень хочется выразить свой респект и уважение сопернику, потому что команда действительно пытается играть в футбол, прессингует - такое заслуживает уважения. Что касается двух голов, то счастлив, что смог забить. Для меня это важно.

- Кому посвящаешь этот дубль?

- Конечно, своим родным. И Валерию Бондарю хочу посвятить.

- Почему именно Бондарю?

- Ну я ему обещал, что забью определенное количество голов за сезон, и выполнил обещание.

- Что дальше, если ты выполнил обещание? Было какое-то пари?

- Был спор, в нашей команде об этом знают, поэтому Валере уже не удастся выйти сухим из воды.

- Победный счет, но сегодня "Шахтер" также пропустил. В чем, по твоему мнению, причина этого гола?

- Как я уже говорил, "Ингулец" достаточно неплохо атаковал и в первом тайме создал нам неприятности. Пропустили - так получилось. Но они действительно имели много моментов.

- Сейчас немало слухов, что тебя будут вызывать в национальную сборную Украины. Как реагируешь и мечтаешь ли поехать в сборную?

- Да, читал такие слухи, сам точно ни о чем не знаю, но, конечно, мечтаю об этом. Если вызовут, то с радостью поеду. Это мечта каждого мальчика, который в детстве начинает заниматься футболом, - поехать в национальную сборную, поэтому с радостью и нетерпением жду, что это произойдет.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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