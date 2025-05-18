Шовковский – о чемпионстве: Тем, кто хейтил, тоже спасибо – они нас мотивировали еще больше

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ после матча с "Черноморцем" (1:1).

"Поздравляю всех болельщиков "Динамо" с 30-м чемпионством в истории клуба. Непростой путь, непростая охота, которую мы прошли. Спасибо за это команде, всем работникам клуба, людям, причастным к этому, тем, кто поддерживал команду. Тем, кто хейтил, тоже спасибо - они нас мотивировали еще больше.

Одной из основных проблем при подготовке к матчу было эмоционально восстановить игроков после финала Кубка Украины. Да, трех дней с одной стороны достаточно для этого. Но я читал высказывания некоторых экспертов, говорили, что мы набегали в основное время с "Шахтером" 96 километров. Так вот – 115, чтобы вы понимали. И где-то еще около 30 в дополнительное время”.