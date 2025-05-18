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Шовковский – о чемпионстве: Тем, кто хейтил, тоже спасибо – они нас мотивировали еще больше
Негативные эмоции тоже помогают
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ после матча с "Черноморцем" (1:1).
"Поздравляю всех болельщиков "Динамо" с 30-м чемпионством в истории клуба. Непростой путь, непростая охота, которую мы прошли. Спасибо за это команде, всем работникам клуба, людям, причастным к этому, тем, кто поддерживал команду. Тем, кто хейтил, тоже спасибо - они нас мотивировали еще больше.
Одной из основных проблем при подготовке к матчу было эмоционально восстановить игроков после финала Кубка Украины. Да, трех дней с одной стороны достаточно для этого. Но я читал высказывания некоторых экспертов, говорили, что мы набегали в основное время с "Шахтером" 96 километров. Так вот – 115, чтобы вы понимали. И где-то еще около 30 в дополнительное время”.
"Нужно было провести полноценное восстановление, подготовить игроков, при этом мы прекрасно понимали, что команды, которые ведут борьбу за свою жизнь, а "Черноморец" боролся за то, чтобы остаться в УПЛ, дают всегда бой. Также понимали, что матч будет непростым для нас в том числе, поскольку цена этой игры была очень высокая. И хотя команды подходили к игре, находясь на разных позициях, но оба соперника имели негативный фон.
Никогда перед матчами не обсуждается, кто будет бить пенальти. За его исполнение берутся те игроки, которые чувствуют уверенность. Потому это решение команды и, безусловно, Андрея”, – заявил тренер.
24 мая "Динамо" будет принимать "Колос".
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