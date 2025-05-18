Левый Берег готовится к финалу. Сухоручко анонсирует настоящий бой

Нападающий "Левого Берега" Даниил Сухоручко подвел итоги победного матча с "Рухом" (1:0) в 29-м туре УПЛ и анонсировал следующую, последнюю игру в сезоне.

"Матч получился достаточно напряженным, нам нужна была эта победа. Выкладывались на все сто, все бились и отдали все силы. Относительно турнирной ситуации, то пока нет смысла смотреть в таблицу. Один финал мы уже сыграли, другой - ждет нас. Это будет последняя игра, последний бой в регулярном чемпионате. Надо его выиграть любой ценой. Да, не удается забить. Я делаю все, чтобы команда побеждала. Много каждый день думаю об этом, анализирую. Но важно, чтобы команда добывала очки. В раздевалке все спокойно после этой победы. Нам надо после нее успокоиться и сосредоточиться на следующей игре - самой важной в сезоне", - сказал Сухоручко.