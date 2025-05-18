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Левый Берег готовится к финалу. Сухоручко анонсирует настоящий бой
Сегодня команда сделала первый шаг к цели
Фото: Лівий Берег
Нападающий "Левого Берега" Даниил Сухоручко подвел итоги победного матча с "Рухом" (1:0) в 29-м туре УПЛ и анонсировал следующую, последнюю игру в сезоне.
"Матч получился достаточно напряженным, нам нужна была эта победа. Выкладывались на все сто, все бились и отдали все силы. Относительно турнирной ситуации, то пока нет смысла смотреть в таблицу. Один финал мы уже сыграли, другой - ждет нас. Это будет последняя игра, последний бой в регулярном чемпионате. Надо его выиграть любой ценой. Да, не удается забить. Я делаю все, чтобы команда побеждала. Много каждый день думаю об этом, анализирую. Но важно, чтобы команда добывала очки. В раздевалке все спокойно после этой победы. Нам надо после нее успокоиться и сосредоточиться на следующей игре - самой важной в сезоне", - сказал Сухоручко.
Перед последним туром УПЛ "Левый Берег" занимает 14-е место (зона переходных матчей). Через неделю команда сыграет против "Оболони".
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