  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый Берег готовится к финалу. Сухоручко анонсирует настоящий бой

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый Берег готовится к финалу. Сухоручко анонсирует настоящий бой

Премьер-лига

Сегодня команда сделала первый шаг к цели

Левый Берег готовится к финалу. Сухоручко анонсирует настоящий бой

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Нападающий "Левого Берега" Даниил Сухоручко подвел итоги победного матча с "Рухом" (1:0) в 29-м туре УПЛ и анонсировал следующую, последнюю игру в сезоне.

"Матч получился достаточно напряженным, нам нужна была эта победа. Выкладывались на все сто, все бились и отдали все силы. Относительно турнирной ситуации, то пока нет смысла смотреть в таблицу. Один финал мы уже сыграли, другой - ждет нас. Это будет последняя игра, последний бой в регулярном чемпионате. Надо его выиграть любой ценой. Да, не удается забить. Я делаю все, чтобы команда побеждала. Много каждый день думаю об этом, анализирую. Но важно, чтобы команда добывала очки. В раздевалке все спокойно после этой победы. Нам надо после нее успокоиться и сосредоточиться на следующей игре - самой важной в сезоне", - сказал Сухоручко.

Перед последним туром УПЛ "Левый Берег" занимает 14-е место (зона переходных матчей). Через неделю команда сыграет против "Оболони".

По теме
yellow-arrow
Шовковский – о чемпионстве: Тем, кто хейтил, тоже спасибо – они нас мотивировали еще больше
yellow-arrow
Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо 1:1
yellow-arrow
Бондаренко посвятил свой дубль Бондарю. У игроков был спор
Даниил Сухоручко Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости