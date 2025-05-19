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Легендарный Ярмоленко, феерический Цара и ударный дуэт Судаков-Бондаренко. Символическая сборная 29-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Универсалы "Кривбасса" и "Полесья", а также джокеры "Колоса"

Легендарный Ярмоленко, феерический Цара и ударный дуэт Судаков-Бондаренко. Символическая сборная 29-го тура УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы практически отыграли всю текущую кампанию. Остался лишь последний шаг.

В частности, в предпоследнем туре УПЛ наши лидеры официально определили между собой судьбу призовых мест: столичное "Динамо" завоевало долгожданное чемпионство, "Александрия" добыла историческое серебро, ну а донецкому "Шахтеру" досталась первая с далекого 1996-го года бронза...

Однако, если с первой тройкой и до этого тура все было более-менее понятно, то вот борьба за последний еврокубковый слот продолжается. В субботу все три претендента на место в топ-4 провели свои поединки. И если криворожскому "Кривбассу" и житомирскому "Полесью", уже без Имада Ашура, удалось одержать минимальные победы, то львовские "Карпаты" неожиданно проиграли для ковалевского "Колоса". Таким образом, фаворитом в борьбе за место под солнцем являются как раз "волки".

Также важные очки в контексте борьбы за выживание в элитном дивизионе добыл "Левый Берег" и полтавская "Ворскла". А вот "Ингулец" и "Черноморец" свои матчи проиграли - вышеупомянутым грандам нашего футбола. "Моряки" так вообще, потеряли все математические шансы на сохранение прописки и бесславно отправились в Первую лигу...

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Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 29-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

  • Вратарь: Андрей Клищук ("Кривбасс")

Страж ворот криворожской команды максимально уверенно и одновременно спокойно сыграл против киевской "Оболони". Клищук в игре с "пивоварами" вообще не нервничал, а хладнокровно подсказывал партнерам по обороне и подчищал их огрехи. Все атакующие потуги подопечных Сергея Шищенко по сути разбивались о вратаря "Кривбасса".

  • Правый защитник: Богдан Михайличенко ("Полесье")

Где только не успел поиграть наш герой в поединке с луганской "Зарей": начинал Богдан неожиданно справа в защите, а после появления албанца Хадроя на поле - сместился на свой родной левый фланг. Поэтому, выберем для универсала житомирян такую определенную смежную и компромиссную позицию. Потому что отметить Михайличенко просто нельзя. Фулбек "Полесья" принял участие в единственной голевой атаке своей команды. В частности, 28-летний представитель "волков" сместился с правого фланга в центр и отдал прекрасную разрезную передачу на Батисту, которая и стала результативной.

  • Левый защитник: Денис Кузык ("Кривбасс")

Номинально фланговый атакующий полузащитник был вынужден заменять по позиции травмированного Ивана Дибанго. И справедливости ради, Денис справился со своей нетривиальной задачей на оценку "отлично". Несмотря на свое природное амплуа, Кузык грамотно выдерживал баланс и не рвался вперед, давая пространство своим партнерам по атаке. Фулбек "Кривбасса" отыграл полный поединок против "пивоваров", и успевал как у своих, так и чужих ворот. И именно его гол в начале второго тайма и стал победным в той встрече и принес команде Юрия Вернидуба три невероятно важных очка в контексте борьбы за четвертую позицию. Да еще и как забил! При максимальной вязкой игре и тяжелом мокром поле Кузык сориентировался в штрафной зоне и вообще в непростой ситуации пробил с разворота.

  • Центральный защитник: Артем Шабанов ("Александрия")

Центрбек "горожан" организованно действовал в обороне против ровенского "Вереса" и грамотно держал структуру, особо не проваливаясь. Кроме того, именно Артем сделал заброс с центра поля, который и привел к первому в матче голу. Что по сути раскрыло то противостояние. Надежная игра Шабанова позволила команде Руслана Ротаня завоевать историческое серебро чемпионата Украины.

  • Центральный защитник: Александр Романчук ("Кривбасс").

В пару к защитнику "горожан" возьмем в нашу символическую "солянку" еще одного защитника "Кривбасса". Так сказать более надежный в контексте оборонительных действий вариант - чистого центрбека. Романчук выглядел максимально надежно в игре с "Оболонью", хотя и не был таким ярким как вышеупомянутые персоналии. Все же, у криворожан больше именно Клищук выручал. Однако, в то же время, Александр вообще не ошибался - поэтому вопросов к нему ноль.

  • Пара центральных полузащитников: Георгий Судаков и Артем Бондаренко (оба - "Шахтер")

Воспитанники донецкого клуба в прямом смысле сделали матч и результат для "горняков" в противостоянии с "Ингульцом" Василия Кобина. Таланты "Шахтера" полностью вели игру и направляли атаки своей команды. При этом Георгий и Артем действовали красиво, часто комбинировали и шли в обыгрыш. Что в итоге, вылилось в дубли - для каждого. И Судаков, и Бондаренко записали в свой актив по два забитых мяча в той встрече. Индивидуальное мастерство и класс, этого не отнять у 10-го и 21-го номеров действующего обладателя Кубка Украины.

Альтернатива: Кирилл Ковалец ("Александрия"). Еще один герой исторического серебра "горожан". Капитан "Александрии" хорошо комбинировал в центре поля, забил третий мяч своей команды и нанес удар с углового, после которого Цара затолкал второй гол.

  • Центральный полузащитник: Ника Гагнидзе ("Колос")

24-летний грузин стал героем матча против львовских "Карпат" для своей команды. Гагно был активным на протяжении всех 90 минут, а на предпоследней минуте основного времени своим точным ударом еще и вырвал для ковалевцев победу. Более того, универсальный хавбек "Колоса" и по сути оформил ассист на Велетеньа во время первого гола. Хотя, и то взятие ворот записали на автогол стража ворот "львов" Кинарейкина. Поэтому, голевая передача так сказать неофициальная.

  • Правый вингер: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Уже какое по счету попадание легенды столичного коллектива в наши символические сборные ... Устали даже считать. Андрей Николаевич снова выделялся среди своих младших партнеров по атаке, да и по сути в одно лицо обеспечил результат, который привел к историческому чемпионству. В частности, сначала, ближе к экватору первого тайма 35-летний вингер "бело-синих" возле суматохи в штрафной площадке прошил вратаря "Черноморца" Рудько. Впрочем, это взятие ворот было отменено - ветеран украинского футбола нечаянно подыграл себе рукой в том эпизоде. Но наш герой вообще не стушевался и таки добился своего.

В начале второй половины встречи против "моряков" Ярмоленко уверенно реализовал пенальти, который же сам заработал. Никому больше чем "морякам" Андрей в своей карьере не забивал - 15 голов. Более того, и самое главное, благодаря этому точному выстрелу, возрастной нападающий стал лучшим бомбардиром родной команды в элитном украинском дивизионе, обойдя по этому показателю действующего наставника сборной Украины - Сергея Реброва. 114 голов!

Альтернатива: Дмитрий Шастал ("Левый Берег"). 29-летний вингер "аистов" своим голом на старте поединка против львовского "Руха" принес своей команде жизненно необходимые три очка. Скорее всего, этот гол Дмитрия как раз и оставит "Левый Берег" в УПЛ, хех.

  • Левый вингер: Теди Цара ("Александрия")

Еще один частый гость нашей традиционной сборной тура. Албанец буквально феерил в первом тайме против ровенского "Вереса". В прямом смысле все получалось у 25-летнего легионера "Александрии". Теди за первые 20 минут поединка дважды оставил личный автограф в воротах Андрея Кожухаря, и едва не оформил хет-трик после стремительного сольного прохода. После перерыва Цара в определенном смысле ушел в тень, однако какие могут быть претензии - результат то уже был сделан!

Альтернатива: Владислав Велетень ("Колос"). MVP одного из предыдущих туров на этот раз только в качестве альтернативы. Владислав очень красиво забил в ворота "Карпат", хотя и это взятие ворот записали на автогол. В частности, Велетень решился на удар из-за пределов штрафной, после которого кожаный попал в дальний угол Кинарейкина.

  • Форвард: Факундо Батиста ("Полесье")

Уругвайский форвард житомирской команды постоянно держал в напряжении защиту луганской "Зари". И именно Факундо забил единственный мяч в той встрече, который и стал победным, воспользовавшись передачей вышеназванного Михайличенко. Гол Батисты помог "Полесью" вернуться на 4-ю позицию в турнирной таблице, и теперь только от "волков" зависит их потенциальная еврокубковая путевка. Кроме того, Батиста не выключался и после этого из игры, и имел еще несколько моментов, чтобы отличиться. Однозначно удачный зимний трансфер "Полесья", в отличие от многих других...

Альтернатива: Мухаррем Яшари (ЛНЗ). Максимально пресный и блеклый матч в контексте создания моментов подарили нейтральному болельщику черкасский ЛНЗ и полтавская "Ворскла". Тем не менее, если и кого выделять в этом противостоянии из индивидуальностей, то это однозначно представитель Косово. Роман Григорчук снова поставил Мухаррема в центр нападения, а тот не подвел. Яшари как всегда был активен да и по сути вся угроза шла именно через него.

  • Форвард: Николай Гайдучик ("Верес")

25-летний нападающий был единственным светлым пятном ровенской команды в игре с житомирским "Полесьем". Николай неплохо действовал в подыгрыше и открывался между линиями. Также не чурался и черновой работы. Как итог, Гайдучик отметился забитым мячом в начале второго тайма, что позволило ему стать лучшим бомбардиром "Вереса" в этой кампании.

Альтернатива: Алексей Хобленко ("Черноморец"). Форвард "моряков" таки не соврал после победного матча с "Ворсклой" - одесситы таки дали бой киевскому "Динамо". А сам Алексей сравнял счет в игре с подопечными СаШо, классно отклеившись от защитников столичного коллектива. Впрочем, этого было слишком (катастрофически!) мало для того, чтобы побороться за сохранение прописки в элите украинского футбола. Поэтому, за характер и соблюдение слова однозначно "+", однако берем Хобленко лишь в качестве альтернативы. Как-никак, дальше будет Первая лига...

  • Главный тренер: Руслан Костышин ("Колос") / Руслан Ротань ("Александрия") / Александр Максимов (и.о. наставник "Полесья")

Традиционно в этой рубрике предлагаем выбор из нескольких кандидатов - на ваш выбор. Коуч "Колоса" однозначно вдохнул новую жизнь в свою команду и одержал очередную победу на более статусным соперником. В частности, его ковалевцы оформили победный камбэк в игре с львовскими "Карпатами" Владислава Лупашко.

В свою очередь, наставник "горожан" в очередной раз продемонстрировал адаптивность собственных тренерских идей и подходов. Его команду вообще никак не смутила неожиданная смена формации от Олега Шандрука ("Верес" перешел на схему 4-3-3). Подопечные Ротаня против ровенчан показали цельную игру, сделали результат еще до перерыва и оформили историческое серебро.

Ну а исполняющий обязанности главного тренера житомирских "волков" сумел удержать команду после ухода Имада Ашура со своего поста и одержал важную победу над "Зарей". Теперь судьба места в топ-4 полностью в руках, то есть ногах, футболистов "Полесья".

Запасные: Максим Механив ("Левый Берег"), Денис Марченко ("Оболонь"), Ярослав Ракицкий ("Черноморец"), Никита Бурда ("Колос"), Денис Попов ("Динамо"), Роман Волохатый ("Ингулец"), Юрий Вакулко ("Кривбасс"), Кевин ("Шахтер").

Легендарный Ярмоленко, феерический Цара и ударный дуэт Судаков-Бондаренко. Символическая сборная 29-го тура УПЛ - изображение 1

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
19.05.2025 в 08:04
" Вже яке за рахунком потрапляння..." Не притворяйтесь,Він же там прописаний по рознарядці спущеній ще Суркісом_старшим.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
19.05.2025 в 08:04
" Вже яке за рахунком потрапляння..." Не притворяйтесь,Він же там прописаний по рознарядці спущеній ще Суркісом_старшим.
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LEVgcUqs (Чернігів)
19.05.2025 в 08:34
Ну для чого?
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