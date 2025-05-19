  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ковалець – лучший бомбардир Александрии в истории УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ковалець – лучший бомбардир Александрии в истории УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Кирилл обновил клубный рекорд в особенный день

Ковалець – лучший бомбардир Александрии в истории УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

31-летний полузащитник забил 3-й мяч в ворота "Вереса" в 29-м туре (3:1). Для футболиста этот гол стал 26-м в составе "горожан" в рамках элитного дивизиона. Он опережает Максима Третьякова и становится единоличным лидером в этом рейтинге.

Читайте такжеКирилл Ковалец: Стандарты – козырь Александрии

Лучшие бомбардиры Александрии в УПЛ

  • Кирилл Ковалец – 26 (2018-н.ч.);
  • Максим Третьяков – 25 (2019-2023);
  • Евгений Банада – 20 (2016-2021);
  • Василий Грицук – 16 (2016-2021);
  • Виталий Пономарь – 15 (2016-2019).

Кирилл провел в составе команды 152 встречи в Премьер-лиге.

По теме
yellow-arrow
Только 7 легенд Динамо выигрывали чемпионат, как игрок и тренер
yellow-arrow
Левый Берег готовится к финалу. Сухоручко анонсирует настоящий бой
yellow-arrow
Шовковский – о чемпионстве: Тем, кто хейтил, тоже спасибо – они нас мотивировали еще больше
Кирилл Ковалец ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол, сайт УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости