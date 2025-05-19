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Ковалець – лучший бомбардир Александрии в истории УПЛ
Кирилл обновил клубный рекорд в особенный день
Фото: ФК Олександрія
31-летний полузащитник забил 3-й мяч в ворота "Вереса" в 29-м туре (3:1). Для футболиста этот гол стал 26-м в составе "горожан" в рамках элитного дивизиона. Он опережает Максима Третьякова и становится единоличным лидером в этом рейтинге.
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Лучшие бомбардиры Александрии в УПЛ
- Кирилл Ковалец – 26 (2018-н.ч.);
- Максим Третьяков – 25 (2019-2023);
- Евгений Банада – 20 (2016-2021);
- Василий Грицук – 16 (2016-2021);
- Виталий Пономарь – 15 (2016-2019).
Кирилл провел в составе команды 152 встречи в Премьер-лиге.
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Источник:UA-Футбол, сайт УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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