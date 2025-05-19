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Только 7 легенд Динамо выигрывали чемпионат, как игрок и тренер
Шовковский пополнил этот маленький список
Фото: Динамо
В 1983 году Александр Шовковский сменил оболонскую "Чайку" на ДЮСШ "Динамо". Спустя 42 года он вписал новую страницу в историю клуба, добавив ее к многочисленным чемпионствам во времена игровой карьеры. До СаШо только 6 специалистов получали золотые награды с киевлянами в обоих статусах.
Футболисты "Динамо", которые выигрывали чемпионат во время игровой и тренерской карьеры
- Валерий Лобановский. Игрок: 1 чемпионство СССР. Тренер: 8 чемпионств СССР; 5 чемпионств Украины;
- Михаил Фоменко. Игрок: 3 СССР. Тренер: 1 ЧУ;
- Йожеф Сабо. Игрок: 4 СССР. Тренер: 2 ЧУ;
- Алексей Михайличенко. Игрок: 3 СССР. Тренер: 2 ЧУ;
- Анатолий Демьяненко. Игрок: 5 СССР, 1 ЧУ. Тренер: 1 ЧУ;
- Сергей Ребров. Игрок: 9 ЧУ. Тренер: 2 ЧУ;
- Александр Шовковский. Игрок: 14 ЧУ. Тренер: 1 ЧУ.
Также СаШо стал лишь третьим в истории "Динамо" во времена Независимости, кто выиграл чемпионат как футболист и как тренер.
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