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Ротань – о своих подопечных: Они могут больше. Мы увидели, скажем так, маленький фонарик
Наставник считает, что команда еще не достигла своего пика
Фото: пресслужби ФК "Олександрія"
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Вересом" (3:1) в 29-м туре УПЛ.
"Очень рад за ребят, за тот результат, который они получили для "Александрии". Я им это сказал открыто: они проделали очень большую работу, это действительно была команда. Но я им пожелал, я им это сказал честно – что они могут больше".
"Для этого дальше нужно желание, нужно еще больше работать. Мы только увидели, скажем так, маленький фонарик. И туда нужно еще очень долго идти, отдать очень много сил. А их потенциал есть. Поздравляю "Александрию" с этим историческим достижением. Но есть куда расти", – заявил тренер.
В последнем туре "горожане" посетят Одессу.
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