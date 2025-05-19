Ротань – о своих подопечных: Они могут больше. Мы увидели, скажем так, маленький фонарик

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Вересом" (3:1) в 29-м туре УПЛ.

"Очень рад за ребят, за тот результат, который они получили для "Александрии". Я им это сказал открыто: они проделали очень большую работу, это действительно была команда. Но я им пожелал, я им это сказал честно – что они могут больше".