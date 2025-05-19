"Я не хочу сейчас говорить": Максимов – о претензиях игроков Ворсклы к арбитру

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью с ЛНЗ (0:0).

"Нужно было забить гол, чтобы победить. Во-вторых, мы играли на победу, потому что не хотели в последней игре нервничать. Хотели сегодня победить, чтобы легче было.

Где-то нервоз у ребят, потому что понимаем, где мы находимся. И бремя этого давит на нас, мы играли как-то медленно, боялись пропустить гол”.