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"Я не хочу сейчас говорить": Максимов – о претензиях игроков Ворсклы к арбитру
Один гол мог решить судьбу встречи
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью с ЛНЗ (0:0).
"Нужно было забить гол, чтобы победить. Во-вторых, мы играли на победу, потому что не хотели в последней игре нервничать. Хотели сегодня победить, чтобы легче было.
Где-то нервоз у ребят, потому что понимаем, где мы находимся. И бремя этого давит на нас, мы играли как-то медленно, боялись пропустить гол”.
"ЛНЗ тоже нужно было набирать очки, очко для них было очень хорошо. Для нас и ничейный результат – очень хороший.
[Претензии игроков к арбитру после завершения матча] Я не хочу сейчас говорить. Был пенальти или не был – это уже по мнению арбитров, пусть говорят. Я не хочу возвращаться, потому что уже ничего не вернешь”, – сказал Максимов.
В последнем туре полтавская команда будет играть с "Ингульцом".
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