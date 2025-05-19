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"Я не хочу сейчас говорить": Максимов – о претензиях игроков Ворсклы к арбитру

Премьер-лига
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Один гол мог решить судьбу встречи

"Я не хочу сейчас говорить": Максимов – о претензиях игроков Ворсклы к арбитру

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью с ЛНЗ (0:0).

"Нужно было забить гол, чтобы победить. Во-вторых, мы играли на победу, потому что не хотели в последней игре нервничать. Хотели сегодня победить, чтобы легче было.

Где-то нервоз у ребят, потому что понимаем, где мы находимся. И бремя этого давит на нас, мы играли как-то медленно, боялись пропустить гол”.

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"ЛНЗ тоже нужно было набирать очки, очко для них было очень хорошо. Для нас и ничейный результат – очень хороший.

[Претензии игроков к арбитру после завершения матча] Я не хочу сейчас говорить. Был пенальти или не был – это уже по мнению арбитров, пусть говорят. Я не хочу возвращаться, потому что уже ничего не вернешь”, – сказал Максимов.

В последнем туре полтавская команда будет играть с "Ингульцом".

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Источник:
YouTube-канал ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
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