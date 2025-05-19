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"Не сказал бы, что это неожиданность": Шапаренко – о борьбе за чемпионство не с Шахтером, а с Александрией
Сделал комплимент обоим конкурентам
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал выездной матч чемпионата Украины против "Черноморца" (1:1).
"Поздравляю всех болельщиков "Динамо", которые поддерживали нас в течение всего сезона, с чемпионством. Хочу просто поблагодарить за то, что они с нами. Эмоции, конечно, положительные, ведь мы прошли этот отрезок стабильнее остальных команд, поэтому наше чемпионство, считаю, заслуженное.
[О борьбе за чемпионство не с "Шахтером", а с "Александрией"] Не сказал бы, что это неожиданность. "Шахтер" всегда держит высокую планку. Но невозможно каждый год занимать первые места, возможно, у команды был спад. "Александрия" тоже очень хорошая команда, у них сильные игроки, но мы лучше (улыбается)".
"В первой части сезона мы получали заслуженную критику за выступление в еврокубках, ведь мы не оправдали тех надежд, которые на нас возлагали. Можно делать поправку на логистику, много переездов, но это второстепенно. Все равно должны получать лучшие результаты в еврокубках. Сделаем выводы и постараемся в дальнейшем демонстрировать более зрелую игру.
[Переломный момент в сезоне] После победы над "Кривбассом", тогда была очень сложная игра, это сильный соперник. Думаю, именно после той победы мы поняли, что нас никто уже не остановит”, – заявил футболист.
В текущем чемпионате Шапаренко забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 22 турах.
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