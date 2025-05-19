"Не сказал бы, что это неожиданность": Шапаренко – о борьбе за чемпионство не с Шахтером, а с Александрией

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал выездной матч чемпионата Украины против "Черноморца" (1:1).

"Поздравляю всех болельщиков "Динамо", которые поддерживали нас в течение всего сезона, с чемпионством. Хочу просто поблагодарить за то, что они с нами. Эмоции, конечно, положительные, ведь мы прошли этот отрезок стабильнее остальных команд, поэтому наше чемпионство, считаю, заслуженное.

[О борьбе за чемпионство не с "Шахтером", а с "Александрией"] Не сказал бы, что это неожиданность. "Шахтер" всегда держит высокую планку. Но невозможно каждый год занимать первые места, возможно, у команды был спад. "Александрия" тоже очень хорошая команда, у них сильные игроки, но мы лучше (улыбается)".