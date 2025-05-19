"Последние 2-3 недели я это чувствую во всем": Григорчук – о борьбе за выживание

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал ничью с "Ворсклой" (0:0).

Это очень и очень огромный негатив. Последние 2-3 недели я чувствую это во всем. Чтобы вы понимали, я сделал очень много корректив в тренировочном процессе, в теоретических занятиях. Я понимал, что огромное давление, стресс. Чувствовалась скованность, трусость ошибиться, рискнуть. Понимали, что такой результат дает нам то, чего мы хотели добиться в этой игре".

"На нас немного давило наше турнирное положение. Этот 1 пункт решил все вопросы. Но мы понимали, что на поле все бывает по-разному, и можно оказаться в такой ситуации, когда ты борешься уже за выживание.

"Хорошо, что мы свой основной вопрос решили на данный момент. Думаю, что сейчас мы должны быть психологически другие. Каждый футболист будет более раскованным и это поможет нам в исполнении на поле.

У нас ротационных шагов было бы гораздо больше и раньше, если бы мы не были в такой ситуации. Для нас был важным результат, мы не имели права на какие-либо потери, ошибки. Поэтому мы больше игрового времени давали основной обойме, которая вырисовалась за последнее время.

Некоторые новые футболисты, пришедшие к нам – вижу, что они уже приводят себя в порядок, на второй сезон они должны быть в полной форме. Хотелось бы их увидеть. Допускаю, что такие шаги могут быть в следующей игре", – сказал Григорчук.