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"Последние 2-3 недели я это чувствую во всем": Григорчук – о борьбе за выживание
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Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал ничью с "Ворсклой" (0:0).
"На нас немного давило наше турнирное положение. Этот 1 пункт решил все вопросы. Но мы понимали, что на поле все бывает по-разному, и можно оказаться в такой ситуации, когда ты борешься уже за выживание.
Это очень и очень огромный негатив. Последние 2-3 недели я чувствую это во всем. Чтобы вы понимали, я сделал очень много корректив в тренировочном процессе, в теоретических занятиях. Я понимал, что огромное давление, стресс. Чувствовалась скованность, трусость ошибиться, рискнуть. Понимали, что такой результат дает нам то, чего мы хотели добиться в этой игре".
"Хорошо, что мы свой основной вопрос решили на данный момент. Думаю, что сейчас мы должны быть психологически другие. Каждый футболист будет более раскованным и это поможет нам в исполнении на поле.
У нас ротационных шагов было бы гораздо больше и раньше, если бы мы не были в такой ситуации. Для нас был важным результат, мы не имели права на какие-либо потери, ошибки. Поэтому мы больше игрового времени давали основной обойме, которая вырисовалась за последнее время.
Некоторые новые футболисты, пришедшие к нам – вижу, что они уже приводят себя в порядок, на второй сезон они должны быть в полной форме. Хотелось бы их увидеть. Допускаю, что такие шаги могут быть в следующей игре", – сказал Григорчук.
В последнем туре ЛНЗ поедет к "Вересу".
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