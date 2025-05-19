"Заставить Динамо сыграть вничью, победы над легендарными украинскими тренерами": Ашур написал итоговый пост о работе в Полесье

Бывший главный тренер "Полесья" Имад Ашур подвел итоги сезона 2024/25. Он опубликовал пост на своей странице в LinkedIn, в котором упомянул о дебюте в Лиге конференций в должности главного тренера, 2 "сухие" победы над "Шахтером" и вылет от "горняков" в полуфинале Кубка Украины лишь на 116-й минуте.

Также специалист к своим основным достижениям на этой должности добавил следующие пункты:

✅Победы над легендарными украинскими тренерами, которыми еще несколько лет назад увлекался как болельщик.

✅Заставить "Динамо" сыграть вничью 0:0 при xG 0,23.

Кроме того, Имад отметил конкурентную борьбу в каждом матче с совершенно новой командой в процессе трансформации и борьбу за еврокубковую квалификацию до последнего дыхания.