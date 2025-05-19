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Шовковский: Какое может быть празднование, когда в стране идет война

Премьер-лига
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Тренер Динамо напоминает о наших реалиях

Шовковский: Какое может быть празднование, когда в стране идет война

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Наставник столичного клуба Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов.

"Такой город, как Одесса, должен иметь своего представителя в Премьер-лиге. Для чемпионата вылет "Черноморца" является большой потерей. Можем говорить об инфраструктуре, города-миллионники, но в футболе решаются все вопросы только по спортивному принципу. И теперь у "Черноморца" будет непростая задача, с которой они справятся в следующем сезоне и решить вопрос возвращения в УПЛ.

[Почему не смотрели пенальти] Это еще из моей прошлой футбольной жизни. Никогда не смотрю пенальти, пробиваемые моей командой”.

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"По дороге домой в автобусе праздновать сложно. Мы только 6 часов будем добираться до Киева. Планировалось, что у нас будет один выходной, но сделали два дня выходных, учитывая, что долго добираться. Тем более, какое может быть празднование, когда в стране идет война.

Еще раз хочу поздравить всех с чемпионством. Мы шли к нему целый год, и я поблагодарил всех игроков за это. Всем желаю, чтобы в нашей стране как можно скорее был мир, закончилась война и чтобы мы спокойно заполняли стадионы и получали удовольствие от игры”, – пожелал тренер.

24 мая "Динамо" будет играть дома с "Колосом".

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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