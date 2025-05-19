Шовковский: Какое может быть празднование, когда в стране идет война

Наставник столичного клуба Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов.

"Такой город, как Одесса, должен иметь своего представителя в Премьер-лиге. Для чемпионата вылет "Черноморца" является большой потерей. Можем говорить об инфраструктуре, города-миллионники, но в футболе решаются все вопросы только по спортивному принципу. И теперь у "Черноморца" будет непростая задача, с которой они справятся в следующем сезоне и решить вопрос возвращения в УПЛ.

[Почему не смотрели пенальти] Это еще из моей прошлой футбольной жизни. Никогда не смотрю пенальти, пробиваемые моей командой”.