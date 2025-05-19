Шастал - о 1:0 с Рухом: Дорожили результатом, поэтому опускались немного ниже

Полузащитник "Левого Берега" Дмитрий Шастал прокомментировал победу над "Рухом" (1:0) в матче 29-го тура УПЛ.

"Главное, что одержали долгожданную победу. Относительно забитого мяча, то я оказался в нужном месте в нужное время. В перерыве были определенные коррективы, но во втором тайме точно не хотели опускаться так низко. Это был очень важный результат, важная для нас игра, мы давно не побеждали.

Могу сказать, что дорожили результатом, поэтому опускались немного ниже. В матче с "Оболонью" не то, что некуда отступать - надо только наступать. После матча в раздевалке вели себя достаточно сдержанно, ведь понимаем, что эта победа ничего не стоит без положительного результата в следующей игре", - приводит слова Шастала клубная пресс-служба.