Кабаев: Я очень счастлив, ведь приходил в Динамо, чтобы стать чемпионом

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями от выездного матча с одесским "Черноморцем" (1:1) и получения чемпионства.

- Окончание матча получилось немного смазанным, потому что мы выходили на поле с желанием победить. По первому тайму, считаю, у соперника шансов не было, а во втором после того, как пропустили, игра в нашем исполнении была не качественная. Но в целом я очень доволен, что мы наработали на третью звездочку на эмблеме и вошли в историю. В прошлом году, когда мы проиграли "Шахтеру", я говорил, что мы вернемся, и всем будет трудно - и дончанам, и другим командам. В этом сезоне мы выполнили эту задачу, я очень счастлив, ведь приходил в "Динамо", чтобы стать чемпионом. Но я еще не выигрывал Кубок, и мы не очень хорошо сыграли в еврокубках. Хочу снова пообещать, что в следующем сезоне мы будем бороться за Кубок Украины, а также очень хочу сыграть намного лучше в еврокубках.

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- Вы - одессит, символично, что титул чемпиона вы получили именно в этом городе?

- Да, в Одессу всегда приятно приезжать, кто бы ни был тренером, и какие бы ребята здесь ни играли. Это мой родной город, мой родной стадион, где я начинал играть, поэтому это для меня трогательная история, поэтому мне очень приятно, что я именно здесь стал чемпионом Украины. Видимо, так и должно было произойти, не случайно мы сыграли вничью с "Полесьем". Сейчас в автобусе поговорим с ребятами и отпразднуем.

- На стадионе "Черноморец" впервые за три с половиной года присутствовали болельщики. Отличалась ли атмосфера, по сравнению с аренами, где зрители приходят на футбол регулярно?

- Да, однозначно, отличалась. Здесь есть мои родные, многие ребята звонили мне и просили билеты, ведь они просто разлетелись очень быстро. Стадион классный, поле классное, люди в Одессе - супер, они какие-то другие (улыбается). Очень люблю этот город и, повторюсь, мне всегда приятно сюда возвращаться. Хотелось победить, но, пожалуй, это очко для "Черноморца" было важнее, чем для нас - три, хотя мы выходили играть на победу, - резюмировал Кабаев.