  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев: Я очень счастлив, ведь приходил в Динамо, чтобы стать чемпионом

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев: Я очень счастлив, ведь приходил в Динамо, чтобы стать чемпионом

Премьер-лига

Хавбек "Динамо" - о получении чемпионства

Кабаев: Я очень счастлив, ведь приходил в Динамо, чтобы стать чемпионом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями от выездного матча с одесским "Черноморцем" (1:1) и получения чемпионства.

- Окончание матча получилось немного смазанным, потому что мы выходили на поле с желанием победить. По первому тайму, считаю, у соперника шансов не было, а во втором после того, как пропустили, игра в нашем исполнении была не качественная. Но в целом я очень доволен, что мы наработали на третью звездочку на эмблеме и вошли в историю. В прошлом году, когда мы проиграли "Шахтеру", я говорил, что мы вернемся, и всем будет трудно - и дончанам, и другим командам. В этом сезоне мы выполнили эту задачу, я очень счастлив, ведь приходил в "Динамо", чтобы стать чемпионом. Но я еще не выигрывал Кубок, и мы не очень хорошо сыграли в еврокубках. Хочу снова пообещать, что в следующем сезоне мы будем бороться за Кубок Украины, а также очень хочу сыграть намного лучше в еврокубках.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Вы - одессит, символично, что титул чемпиона вы получили именно в этом городе?

- Да, в Одессу всегда приятно приезжать, кто бы ни был тренером, и какие бы ребята здесь ни играли. Это мой родной город, мой родной стадион, где я начинал играть, поэтому это для меня трогательная история, поэтому мне очень приятно, что я именно здесь стал чемпионом Украины. Видимо, так и должно было произойти, не случайно мы сыграли вничью с "Полесьем". Сейчас в автобусе поговорим с ребятами и отпразднуем.

Читайте такжеУПЛ. Черноморец - Динамо 1:1. Киев - чемпион, Одесса - на выход

- На стадионе "Черноморец" впервые за три с половиной года присутствовали болельщики. Отличалась ли атмосфера, по сравнению с аренами, где зрители приходят на футбол регулярно?

- Да, однозначно, отличалась. Здесь есть мои родные, многие ребята звонили мне и просили билеты, ведь они просто разлетелись очень быстро. Стадион классный, поле классное, люди в Одессе - супер, они какие-то другие (улыбается). Очень люблю этот город и, повторюсь, мне всегда приятно сюда возвращаться. Хотелось победить, но, пожалуй, это очко для "Черноморца" было важнее, чем для нас - три, хотя мы выходили играть на победу, - резюмировал Кабаев.

По теме
yellow-arrow
Авагимян: Извините за сезон, он мягко сказать, вышел дерьмовым
yellow-arrow
Шастал - о 1:0 с Рухом: Дорожили результатом, поэтому опускались немного ниже
yellow-arrow
Легендарный Ярмоленко, феерический Цара и ударный дуэт Судаков-Бондаренко. Символическая сборная 29-го тура УПЛ
Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
19.05.2025 в 08:53
Ты стал чемпионом возможно самой слабой лиги в европе, великое достижение однако
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
19.05.2025 в 08:53
Ты стал чемпионом возможно самой слабой лиги в европе, великое достижение однако
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости