Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авагимян: Извините за сезон, он мягко сказать, вышел дерьмовым
Хавбек обратился к болельщикам ЛНЗ
скриншот
Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян обратился к болельщикам черкасской команды после ничьей с "Ворсклой" (0:0) в матче 29-го тура УПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Хотел бы обратится к болельщикам "ЛНЗ". Я люблю клуб, город и его болельщиков. У меня были проблемы со здоровьем последние 5 месяцев, у меня болела пятка, может мало кто, знает об этом, я тренировался через боль все это время, не скажу что это было правильным решением, но такой у меня характер.
Я никогда не сбавлял требования к себе, а делал и продолжаю делать каждый день все возможное что бы приносить пользу к клубу. Когда я выходил на замену в последних играх вы могли видеть что я стараюсь и отдаю всего себя на футбольном поле. Всех обнял, извините за сезон, он мягко сказать, вышел дерьмовым.
Upd: Травма прошла месяц назад. Спасибо за ваши сообщения", - написал Авагимян в своем Telegram-канале.
За тур до финиша чемпионата ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Юбилейный матч Раньери удался на славу
- Ожидаемо. Определился евротурнир, в котором в следующем сезоне сыграет Динамо
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы