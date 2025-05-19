Авагимян: Извините за сезон, он мягко сказать, вышел дерьмовым

Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян обратился к болельщикам черкасской команды после ничьей с "Ворсклой" (0:0) в матче 29-го тура УПЛ.

"Хотел бы обратится к болельщикам "ЛНЗ". Я люблю клуб, город и его болельщиков. У меня были проблемы со здоровьем последние 5 месяцев, у меня болела пятка, может мало кто, знает об этом, я тренировался через боль все это время, не скажу что это было правильным решением, но такой у меня характер.

Я никогда не сбавлял требования к себе, а делал и продолжаю делать каждый день все возможное что бы приносить пользу к клубу. Когда я выходил на замену в последних играх вы могли видеть что я стараюсь и отдаю всего себя на футбольном поле. Всех обнял, извините за сезон, он мягко сказать, вышел дерьмовым.

Upd: Травма прошла месяц назад. Спасибо за ваши сообщения", - написал Авагимян в своем Telegram-канале.