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Авагимян: Извините за сезон, он мягко сказать, вышел дерьмовым

Премьер-лига

Хавбек обратился к болельщикам ЛНЗ

Авагимян: Извините за сезон, он мягко сказать, вышел дерьмовым

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Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян обратился к болельщикам черкасской команды после ничьей с "Ворсклой" (0:0) в матче 29-го тура УПЛ.

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"Хотел бы обратится к болельщикам "ЛНЗ". Я люблю клуб, город и его болельщиков. У меня были проблемы со здоровьем последние 5 месяцев, у меня болела пятка, может мало кто, знает об этом, я тренировался через боль все это время, не скажу что это было правильным решением, но такой у меня характер.

Я никогда не сбавлял требования к себе, а делал и продолжаю делать каждый день все возможное что бы приносить пользу к клубу. Когда я выходил на замену в последних играх вы могли видеть что я стараюсь и отдаю всего себя на футбольном поле. Всех обнял, извините за сезон, он мягко сказать, вышел дерьмовым.

Upd: Травма прошла месяц назад. Спасибо за ваши сообщения", - написал Авагимян в своем Telegram-канале.

За тур до финиша чемпионата ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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ЛНЗ (Черкассы) Артур Авагимян
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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