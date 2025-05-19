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УПЛ утвердила даты и время начала матчей заключительного тура

Премьер-лига

30-й тур пройдет за три дня

УПЛ утвердила даты и время начала матчей заключительного тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей заключительного, 30-го тура УПЛ.

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30-й ТУР

23 мая (пятница)

"Оболонь" - "Левый Берег" 15:30
"Ингулец" - "Ворскла" 15:30

24 мая (суббота)

"Черноморец" - "Александрия" 13:00
"Рух" - "Шахтер" 15:30
"Динамо" - "Колос" 18:00

25 мая (воскресенье)

"Верес" - "ЛНЗ" 15:30
"Карпаты" - "Заря" 18:00
"Полесье" - "Кривбасс" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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