Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей заключительного тура
30-й тур пройдет за три дня
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей заключительного, 30-го тура УПЛ.
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30-й ТУР
23 мая (пятница)
"Оболонь" - "Левый Берег" 15:30
"Ингулец" - "Ворскла" 15:30
24 мая (суббота)
"Черноморец" - "Александрия" 13:00
"Рух" - "Шахтер" 15:30
"Динамо" - "Колос" 18:00
25 мая (воскресенье)
"Верес" - "ЛНЗ" 15:30
"Карпаты" - "Заря" 18:00
"Полесье" - "Кривбасс" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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