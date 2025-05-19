Ракицкий прокомментировал вылет Черноморца в Первую лигу

Защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий обратился к болельщикам команды после досрочного вылета в Первую лигу.

"Одесса! В этот раз не получилось. Мы сражались. До последней секунды. До последнего матча. Мы оставили на поле все, что имели. Это был бой за город. За историю. За вас. За Одессу.

Спасибо тебе, Одесса. Спасибо каждому, кто был с нами - на стадионе, у экранов, в сердце. Рад, что болельщики вернулись на трибуны! Спасибо фанам. Вы - легенды. Вы с нами. И мы это чувствуем!

Александр Николаевич [Кучер], вам отдельное спасибо и уважение за ваш вклад и доверие! Спасибо, команда, очень крутой коллектив, рад играть с вами бок о бок! С надеждой в лучшее!", - написал Ракицкий в своем Instagram.