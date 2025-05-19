Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Многие меня неправильно поняли". Пушич - о намеках на уход из Шахтера
Тренер объяснил свое неоднозначное заявление
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал свой пост в Instagram, который многие восприняли как намек на уход из клуба.
"Мой пост в Instagram? Я думаю, многие люди меня неправильно поняли. Я имел в виду победу в финале Кубка. Я был счастлив и горд от той победы, от трофея. Да и все, больше ничего. Если люди хотят это интерпретировать иным образом, это их право. Больше и сказать нечего.
У меня еще год контракта с клубом, и пока клуб не вышел ни с каким заявлением, я остаюсь тренером "Шахтера". Что будет в ближайшее время - я не знаю, посмотрим", - сказал Пушич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Популярное сейчас
- "Последние 2-3 недели я это чувствую во всем": Григорчук – о борьбе за выживание
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
- Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом
- Ожидаемо. Определился евротурнир, в котором в следующем сезоне сыграет Динамо
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане