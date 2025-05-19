"Многие меня неправильно поняли". Пушич - о намеках на уход из Шахтера

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал свой пост в Instagram, который многие восприняли как намек на уход из клуба.

"Мой пост в Instagram? Я думаю, многие люди меня неправильно поняли. Я имел в виду победу в финале Кубка. Я был счастлив и горд от той победы, от трофея. Да и все, больше ничего. Если люди хотят это интерпретировать иным образом, это их право. Больше и сказать нечего.

У меня еще год контракта с клубом, и пока клуб не вышел ни с каким заявлением, я остаюсь тренером "Шахтера". Что будет в ближайшее время - я не знаю, посмотрим", - сказал Пушич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.