Пихаленок: Могли раньше закрывать вопрос с чемпионством

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок кратко прокомментировал матч с "Черноморцем" (1:1), который стал для киевской команды "золотым".

- Поздравляем с чемпионством. Какие эмоции сейчас испытываете внутри?

- Эмоции невероятные, мы очень долго шли к этому. Оно было близко к нам, могли раньше закрывать этот вопрос, но наконец-то стали чемпионами. Мы очень рады и будем дальше продолжать в том же духе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Чемпионский сезон, но сейчас так получилось, что не чемпионский результат. Нет ли внутри ощущения, что могли достичь лучшего результата сегодня?

- Конечно, могли лучше сыграть и выиграть этот матч. Но сыграли 1:1, стали чемпионами - поэтому все рады. Ничего страшного, что сегодня сыграли вничью, - сказал Пихаленок в эфире Football Hub.