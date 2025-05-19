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Пихаленок: Могли раньше закрывать вопрос с чемпионством

Премьер-лига

Ничья с "Черноморцем" обеспечила киевлянам чемпионский титул

Пихаленок: Могли раньше закрывать вопрос с чемпионством

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок кратко прокомментировал матч с "Черноморцем" (1:1), который стал для киевской команды "золотым".

- Поздравляем с чемпионством. Какие эмоции сейчас испытываете внутри?

- Эмоции невероятные, мы очень долго шли к этому. Оно было близко к нам, могли раньше закрывать этот вопрос, но наконец-то стали чемпионами. Мы очень рады и будем дальше продолжать в том же духе.

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- Чемпионский сезон, но сейчас так получилось, что не чемпионский результат. Нет ли внутри ощущения, что могли достичь лучшего результата сегодня?

- Конечно, могли лучше сыграть и выиграть этот матч. Но сыграли 1:1, стали чемпионами - поэтому все рады. Ничего страшного, что сегодня сыграли вничью, - сказал Пихаленок в эфире Football Hub.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Александр Пихаленок
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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