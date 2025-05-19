Хавбек Кривбасса: Боремся до последнего за четвертое место

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин прокомментировал домашнюю победу над киевской "Оболонью" (1:0) в 29-м туре УПЛ.

- Артур, какие эмоции после игры?

- Очень рады, что сумели сегодня победить. Последний матч в этом сезоне дома. Мы дали положительные эмоции нашим болельщикам. Очень благодарим их со своей стороны за поддержку, она важна для нас.

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- Интрига в борьбе за последнюю еврокубковую путевку все больше?

- Боремся до последнего за четвертое место, шансы есть. Мы настраиваемся на последний тур как на бой. Понимаем, что шансы на четвертое место имеют сразу три команды. Последний тур обещает быть очень интересным.

- Дождь не мешал сегодня показать свой футбол?

- Футбольная погода: дождь, быстрый мяч. Интенсивный получился матч. В "Кривбассе" все были настроены только на победу. Для нас нет разницы, какая погода: солнце или дождь. Мы всегда выходим и играем на сто процентов. Рады, что взяли важные три очка. Идем дальше с позитивным настроем, - сказал Микитишин.