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Вивчаренко: Чувствую гордость за себя и Динамо

Премьер-лига

Защитник "бело-синих" оценил золотые медали

Вивчаренко: Чувствую гордость за себя и Динамо

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от выездного матча с "Черноморцем" (1:1), в котором команда оформила чемпионство.

- Поздравляем с чемпионством. Что чувствуете сейчас?

- В первую очередь, гордость - за себя, за команду, за болельщиков. Очень горжусь, что являюсь частью этого клуба.

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- Игра завершилась результативной ничьей - 1:1. Не было ощущения, что играете вовсе не с аутсайдером чемпионата, ведь в конце поединка они ощутимо прижали вас?

- С любой командой приходится выходить на поле, не думая, на каком она месте находится. Поэтому по поводу этого не думали вообще.

- Сегодня впервые за долгое время допустили болельщиков на трибуны. Как вам атмосфера на стадионе?

- На всех стадионах разная атмосфера, но здесь она для меня особенная, ведь я играю дома. Приезжать в Одессу всегда приятно, тем более впервые за три с половиной года позволили прийти болельщикам. Поэтому это прекрасно, что наконец они здесь, - сказал Вивчаренко в эфире Football Hub.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Константин Вивчаренко
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
19.05.2025 в 11:07
Слабенько, Костя, слабенько, замість розвитку ніякого прогресу.Так піде далі, не продадуть.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
19.05.2025 в 11:07
Слабенько, Костя, слабенько, замість розвитку ніякого прогресу.Так піде далі, не продадуть.
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