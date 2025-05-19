Вивчаренко: Чувствую гордость за себя и Динамо

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от выездного матча с "Черноморцем" (1:1), в котором команда оформила чемпионство.

- Поздравляем с чемпионством. Что чувствуете сейчас?

- В первую очередь, гордость - за себя, за команду, за болельщиков. Очень горжусь, что являюсь частью этого клуба.

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- Игра завершилась результативной ничьей - 1:1. Не было ощущения, что играете вовсе не с аутсайдером чемпионата, ведь в конце поединка они ощутимо прижали вас?

- С любой командой приходится выходить на поле, не думая, на каком она месте находится. Поэтому по поводу этого не думали вообще.

- Сегодня впервые за долгое время допустили болельщиков на трибуны. Как вам атмосфера на стадионе?

- На всех стадионах разная атмосфера, но здесь она для меня особенная, ведь я играю дома. Приезжать в Одессу всегда приятно, тем более впервые за три с половиной года позволили прийти болельщикам. Поэтому это прекрасно, что наконец они здесь, - сказал Вивчаренко в эфире Football Hub.