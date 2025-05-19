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"Злой гений для Оболони". Кузык объяснил, как снова забил киевлянам

Премьер-лига

"Кривбасс" одержал минимальную победу над "пивоварами"

"Злой гений для Оболони". Кузык объяснил, как снова забил киевлянам

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык прокомментировал домашнюю победу над "Оболонью" (1:0) в 29 туре УПЛ.

- Денис, какие мысли после победы?

- Прежде всего, мы вышли как одна команда и бились друг за друга. Думаю, что это и стало залогом нашей победы. Забили единственный гол - этого хватило для успеха.

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- Ты снова забил в ворота "Оболони". В прошлом сезоне также дома выиграли 1:0, и ты тогда также забил победный гол. В чем секрет?

- "Злой гений для Оболони" - можно и так сказать (улыбается). Ребята шутили над этим. Хорошо, что забил второй гол, тем более "Оболони", как вы сказали. Повезло забить им снова при поддержке наших болельщиков, - это вдвойне приятно.

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- Матчи с участием конкурентов проходят на финише сезона параллельно. В перерыве не интересовались, как они играют?

- Нет, потому что нам надо делать свою работу. Нам нужна была только победа, поэтому было не очень интересно узнавать результат матчей соперников, ведь думали о своей игре.

- Впереди - "Полесье". В первом круге вы их уже побеждали. Есть ли оптимизм перед решающим матчем?

- Мы будем стараться на все сто процентов, потому что это борьба за четвертое место, за еврокубки. Мы хотим туда попасть, поэтому просто так не будем отдавать это место. Будем очень серьезно готовиться к игре, - сказал Кузык в эфире УПЛ ТВ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев) Денис Кузык
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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