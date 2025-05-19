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Голкипер Зари уходит: стало известно, где он продолжит карьеру

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В другой команде УПЛ

Голкипер Зари уходит: стало известно, где он продолжит карьеру

Фото: Аліна Єрофеєва

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Вратарь "Зари" Дмитрий Мацапура покинет команду летом.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист отказался продлевать контракт с луганским клубом. Как утверждает Telegram-канал фанатов "Зари" со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса, Мацапура продолжит карьеру в "Колосе".

В текущем сезоне Дмитрия не сыграл ни одного матча за луганчан. Всего он провел в футболке клуба 46 поединков, в которых пропустил 56 мячей, еще 19 раз отстоял на ноль.

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Напомним, что основным голкипером "Зари" является Александр Сапутин.

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Источник:
Telegram-канал фанатів Зорі
Опубликовал: Алина Ерофеева
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