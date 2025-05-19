Кабаев провел юбилейный матч за Динамо

Выездной поединок 29-го тура чемпионата Украины против "Черноморца" (1:1) стал особенным для полузащитника Владислава Кабаева.

Владислав, который родился именно в Одессе, провел в родном городе юбилейный, 100-й, матч в составе "Динамо". 75 поединков он сыграл в чемпионате Украины, четыре игры имеет в Кубке Украины, еще 21 - в еврокубках. В этих матчах хавбек забил 9 голов и записал на свой счет 11 результативных передач.

Напомним, что Кабаев перешел в "Динамо" летом 2022 года из луганской "Зари". Его контракт с "бело-синими" действует до конца июня 2026 года.