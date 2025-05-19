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Кабаев провел юбилейный матч за Динамо

Премьер-лига

Хавбек провел за "бело-синих" 100 поединков

Кабаев провел юбилейный матч за Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

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Выездной поединок 29-го тура чемпионата Украины против "Черноморца" (1:1) стал особенным для полузащитника Владислава Кабаева.

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Владислав, который родился именно в Одессе, провел в родном городе юбилейный, 100-й, матч в составе "Динамо". 75 поединков он сыграл в чемпионате Украины, четыре игры имеет в Кубке Украины, еще 21 - в еврокубках. В этих матчах хавбек забил 9 голов и записал на свой счет 11 результативных передач.

Напомним, что Кабаев перешел в "Динамо" летом 2022 года из луганской "Зари". Его контракт с "бело-синими" действует до конца июня 2026 года.

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Кабаев
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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