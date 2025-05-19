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Один из лидеров Шахтера выразил желание покинуть клуб
И это не Судаков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко выразил желание покинуть команду.
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29-летний защитник уже уведомил руководство клуба о стремлении попробовать себя на новом уровне, сообщает журналист Игорь Бурбас. Согласно его информации, на украинца есть предметный интерес из чемпионата Португалии. Причем речь идет о топ-клубе.
В текущем сезоне Матвиенко провел 33 матча за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с дончанами рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
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