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Кучер высказался о своем будущем в Черноморце после вылета из УПЛ

Премьер-лига

Разговора с президентом не было

Кучер высказался о своем будущем в Черноморце после вылета из УПЛ

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал свое будущее после вылета команды из УПЛ.

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"Это, пожалуй, тот момент, когда ты недоволен ничьей с "Динамо", чемпионом Украины. Конечно, все расстроены, потому что понимали, как сыграл соперник и ничья нас не настраивала.

У нас много таких игр было, где мы сами себе придумывали, отдавали баллы командам соперникам, когда они нам были нужнее.

Остаюсь ли я в клубе? Разговора с президентом не было, но у меня действующий контракт, и я работаю. Первая лига меня не пугает", – сказал Кучер в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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