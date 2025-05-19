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Кучер высказался о своем будущем в Черноморце после вылета из УПЛ
Разговора с президентом не было
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал свое будущее после вылета команды из УПЛ.
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"Это, пожалуй, тот момент, когда ты недоволен ничьей с "Динамо", чемпионом Украины. Конечно, все расстроены, потому что понимали, как сыграл соперник и ничья нас не настраивала.
У нас много таких игр было, где мы сами себе придумывали, отдавали баллы командам соперникам, когда они нам были нужнее.
Остаюсь ли я в клубе? Разговора с президентом не было, но у меня действующий контракт, и я работаю. Первая лига меня не пугает", – сказал Кучер в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
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