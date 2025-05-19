Кучер высказался о своем будущем в Черноморце после вылета из УПЛ

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал свое будущее после вылета команды из УПЛ.

"Это, пожалуй, тот момент, когда ты недоволен ничьей с "Динамо", чемпионом Украины. Конечно, все расстроены, потому что понимали, как сыграл соперник и ничья нас не настраивала.

У нас много таких игр было, где мы сами себе придумывали, отдавали баллы командам соперникам, когда они нам были нужнее.

Остаюсь ли я в клубе? Разговора с президентом не было, но у меня действующий контракт, и я работаю. Первая лига меня не пугает", – сказал Кучер в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.