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Ответов больше, чем вопросов. Акценты зрителя на играх 29-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Не был уверен в том, что стоит обозревать предпоследний тур. Команды с разным уровнем мотивации, а то и вовсе без нее - не лучший материал для сравнения. Но, во-первых, в каждой паре тура был хоть один соперник, которому что-то нужно. А во-вторых, по общему впечатлению, это все же был не один из худших туров сезона.
Тур ответил на многие вопросы, впрочем эти ответы уже были известны нам заранее. А несколько оставшихся вопросов интригуют уже далеко не с той силой, что раньше.
- Черноморец - Динамо 1:1
- Александрия - Верес 3:1
- Ингулец - Шахтер 1:4
- Заря - Полесье 0:1
- Колос - Карпаты 2:1
- Кривбасс - Оболонь 1:0
- Левый Берег - Рух 1:0
- ЛНЗ - Ворскла 0:0
Зрелищность. Половина матчей тура смотрелась вполне сносно. Я бы выделил примерно на одном уровне встречи "Ингульца" с "Шахтером" и "Зари" с "Полесьем". Почти не уступала им игра в Одессе. Зрительская норма голевых моментов была соблюдена также в Александрии.
Поединок в Ковалевке отнес бы скорее к среднему уровню смотрибельности. А сразу три пары команд заставили скучать. Три голевых момента на двоих в Черкассах, на один больше - в Кривом Роге, и еще на один - на Левом берегу Днепра в Киеве.
Интрига. Держим марку. До перерыва с интригой разделалась лишь "Александрия": дубль Цары решил дело еще до середины тайма. Судаков аналогично принес результат "Шахтеру" уже к середине второго тайма. Сэйв Механива не позволил "Руху" уйти от поражения на Левом берегу на 75-й минуте. В остальном было куда круче.
Во всех без исключения матчах борцов за последнюю путевку в Европу решающей оказалась 89-я минута. На ней Гагнидзе "похоронил" "Карпаты" в Ковалевке, сэйв Волынца сохранил победный счет с "Зарей" для "Полесья", а промах Теслюка из "Руха" - для "Кривбасса". О, сюжетец!
В компенсированное время Кучеренко спас ЛНЗ от поражения с "Ворсклой", а уже перед самым финальным свистком Рудько уберег от полной потери очков "Черноморец" в игре с новоиспеченным чемпионом.
Логика. Самыми закономерными стали нули в Черкассах - ни убавить, ни прибавить. Хотя куда тут уже убавлять… "Наиграло" на победу в один мяч "Полесье", но голов тут в целом должно было быть больше. Тогда как победа "Александрии", по общей картине поединка, могла бы быть и скромнее. Хотя, согласен: игра по счету, и т. д.
Наименее логично крупное поражение "Ингульца", который имел фактически поровну шансов с "Шахтером", но распорядился ими не в пример хуже. Не заслуживал поражения "Рух". "Динамо" вполне "наиграло" на победу в Одессе. В Кривом Роге смотрелась ничья. И на нее же, в принципе, "наиграли" в Ковалевке "Карпаты".
Судейство. Не поверите: не обнаружил ни одного стоящего повода для разговора. Коллега-консультант Юстас со скучающим видом курит в кресле-качалке - как тот Холмс в отсутствие громких преступлений.
Везение. Та же фигня. Ну разве что вспомнить обмен любезностями в Ковалевке. Красничи из "Колоса" помог открыть счет гостям, а кипер "Карпат" Кинарейкин - сравнять счет хозяевам поля. После чего Фортуна тщательно вымыла руки и убрала их подальше до конца тура.
Личности. Ярчайшая фигура тура - Цара из "Александрии", с пятью участиями в ключевых фрагментах игры и двумя голами. Вторым назвал бы Гуцуляка ("Полесье") - на один эпизод меньше, включая голевую атаку. В тройке будет "динамовец" Ванат - столько же участий, но без голов.
Далее - александриец Козак, в пятерку войдет также Батиста из "Полесья". Лавры самых эффективных разделят одноклубники Бондаренко и Судаков ("Шахтер"): по два гола из двух возможных. Немного уступит им Ковалец из "Александрии" - также участник двух голевых эпизодов.
Больше всего важных сэйвов на счету трижды пропустившего Кожухаря ("Верес") - четыре. На этом фоне как-то убедительнее смотрятся три спасения "сухого" Волынца из "Колоса".
Симпатии. Больше всего футбола увидел в исполнении "Александрии" и "Полесья". Почти столько же - у "Динамо", несмотря на всю критику в его адрес. Зрительскую норму моментов выполнили также "Шахтер" с "Ингульцом".
Самым никакущим в атаке вновь был ЛНЗ, чей единственный реально голевой шанс случился на 79-й минуте. В тройке худших также "Оболонь" и "Ворскла". "Левый Берег" и "Кривбасс", как и они, создали лишь по два зачетных момента, но при этом сумели выиграть.
Таблица. Тройка призеров официально оформила, как по мне, давно забронированные за каждым из них титулы.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|29
|20
|9
|0
|60-18
|69
|2
|29
|20
|6
|3
|46-22
|66
|3
|29
|18
|7
|4
|68-25
|61
|4
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|29
|9
|10
|10
|29-26
|37
|8
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|29
|9
|8
|12
|32-43
|35
|10
|29
|8
|11
|10
|26-24
|35
|11
|29
|7
|9
|13
|24-36
|30
|12
|29
|7
|8
|14
|18-43
|29
|13
|29
|6
|8
|15
|23-37
|26
|14
|29
|7
|5
|17
|18-38
|26
|15
|29
|5
|8
|16
|20-46
|23
|16
|29
|6
|4
|19
|20-45
|22
"Карпаты" умудрились проиграть турнирно не мотивированному сопернику, чем фактически воскресили интригу в борьбе за четвертое место. И здесь нужно отдать должное талантливым креативщикам из их пресс-службы: так раздраконить соперника на ровном месте нужно уметь! Колосья они, понимаешь, топчут, львы тряпочные…
И теперь тут возможно все. Хотя в итоговый успех "Кривбасса" уже верится меньше всего.
ЛНЗ, который, по моему мнению, должен был финишировать в верхней половине таблицы, героически отполз от "зоны риска". "Оболони" для этого нужно еще одно очко.
У "Ворсклы" и "Левого Берега" пока остаются шансы избежать переходных плей-офф. Вместе с тем, в случае их поражений, обоих может обойти "Ингулец", и тогда наконец-то отмучившемуся в этом туре "Черноморцу" компанию в Первой лиге составит кто-то другой.
Анонсы. Все просто, как никогда - есть три кита и больше ни черта.
В центральном матче тура "Полесье" принимает "Кривбасс". Победа выводит житомирян в квалификацию Лиги конференций. В случае иного результата придется смотреть в сторону Львова, где "Карпатам" нужно превзойти себя, чтобы отдать очки еще и "Заре". Хотя, если ее "зарядят" со стороны…
"Оболонь" - "Левый Берег". Как уже было сказано выше, все, что нужно хозяевам поля - ничейка. И я отнюдь не уверен, что прославившиеся своей прагматичностью гости изо всех сил бросятся играть на победу. Отчего-то эти "аисты" больше ассоциируются отнюдь не с журавлем в небе, а скорее с синицей в руке. Никто не хотел рисковать?
Тем более что у "Ингульца", на мой взгляд, есть все шансы на победу в поединке с натужно плетущейся к финишу, не похожей на себя "Ворсклой". Сдается мне, что его настрой на игру будет выше. Помните притчу про двух лягушек в кувшине с молоком?
Так что, ничья в столичном дерби, и до свиданья, Полтава?
Или для букмекеров это было бы слишком просто? Могу сказать одно: обзора последнего тура УПЛ в блоге не будет. Когда большинству команд лиги решительно ничего не нужно, и половина матчей, по сути, превращается в товарищеские, это не ко мне - вот тут уже действительно сравнивать было бы нелепо.
Так что в следующий раз поговорим о чем-нибудь другом. К примеру, об итоговых впечатлениях от сезона. Или о том, как самонадеянный автор опростоволосился со своими прогнозами на окончание чемпионата.
Фото - UA-Футбол
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