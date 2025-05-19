Ответов больше, чем вопросов. Акценты зрителя на играх 29-го тура УПЛ

Не был уверен в том, что стоит обозревать предпоследний тур. Команды с разным уровнем мотивации, а то и вовсе без нее - не лучший материал для сравнения. Но, во-первых, в каждой паре тура был хоть один соперник, которому что-то нужно. А во-вторых, по общему впечатлению, это все же был не один из худших туров сезона.

Тур ответил на многие вопросы, впрочем эти ответы уже были известны нам заранее. А несколько оставшихся вопросов интригуют уже далеко не с той силой, что раньше.

Черноморец - Динамо 1:1

Александрия - Верес 3:1

Ингулец - Шахтер 1:4

Заря - Полесье 0:1

Колос - Карпаты 2:1

Кривбасс - Оболонь 1:0

Левый Берег - Рух 1:0

ЛНЗ - Ворскла 0:0

Зрелищность. Половина матчей тура смотрелась вполне сносно. Я бы выделил примерно на одном уровне встречи "Ингульца" с "Шахтером" и "Зари" с "Полесьем". Почти не уступала им игра в Одессе. Зрительская норма голевых моментов была соблюдена также в Александрии.

Поединок в Ковалевке отнес бы скорее к среднему уровню смотрибельности. А сразу три пары команд заставили скучать. Три голевых момента на двоих в Черкассах, на один больше - в Кривом Роге, и еще на один - на Левом берегу Днепра в Киеве.

Интрига. Держим марку. До перерыва с интригой разделалась лишь "Александрия": дубль Цары решил дело еще до середины тайма. Судаков аналогично принес результат "Шахтеру" уже к середине второго тайма. Сэйв Механива не позволил "Руху" уйти от поражения на Левом берегу на 75-й минуте. В остальном было куда круче.

Во всех без исключения матчах борцов за последнюю путевку в Европу решающей оказалась 89-я минута. На ней Гагнидзе "похоронил" "Карпаты" в Ковалевке, сэйв Волынца сохранил победный счет с "Зарей" для "Полесья", а промах Теслюка из "Руха" - для "Кривбасса". О, сюжетец!

В компенсированное время Кучеренко спас ЛНЗ от поражения с "Ворсклой", а уже перед самым финальным свистком Рудько уберег от полной потери очков "Черноморец" в игре с новоиспеченным чемпионом.

Логика. Самыми закономерными стали нули в Черкассах - ни убавить, ни прибавить. Хотя куда тут уже убавлять… "Наиграло" на победу в один мяч "Полесье", но голов тут в целом должно было быть больше. Тогда как победа "Александрии", по общей картине поединка, могла бы быть и скромнее. Хотя, согласен: игра по счету, и т. д.

Наименее логично крупное поражение "Ингульца", который имел фактически поровну шансов с "Шахтером", но распорядился ими не в пример хуже. Не заслуживал поражения "Рух". "Динамо" вполне "наиграло" на победу в Одессе. В Кривом Роге смотрелась ничья. И на нее же, в принципе, "наиграли" в Ковалевке "Карпаты".

Судейство. Не поверите: не обнаружил ни одного стоящего повода для разговора. Коллега-консультант Юстас со скучающим видом курит в кресле-качалке - как тот Холмс в отсутствие громких преступлений.

Везение. Та же фигня. Ну разве что вспомнить обмен любезностями в Ковалевке. Красничи из "Колоса" помог открыть счет гостям, а кипер "Карпат" Кинарейкин - сравнять счет хозяевам поля. После чего Фортуна тщательно вымыла руки и убрала их подальше до конца тура.

Личности. Ярчайшая фигура тура - Цара из "Александрии", с пятью участиями в ключевых фрагментах игры и двумя голами. Вторым назвал бы Гуцуляка ("Полесье") - на один эпизод меньше, включая голевую атаку. В тройке будет "динамовец" Ванат - столько же участий, но без голов.

Далее - александриец Козак, в пятерку войдет также Батиста из "Полесья". Лавры самых эффективных разделят одноклубники Бондаренко и Судаков ("Шахтер"): по два гола из двух возможных. Немного уступит им Ковалец из "Александрии" - также участник двух голевых эпизодов.

Больше всего важных сэйвов на счету трижды пропустившего Кожухаря ("Верес") - четыре. На этом фоне как-то убедительнее смотрятся три спасения "сухого" Волынца из "Колоса".

Симпатии. Больше всего футбола увидел в исполнении "Александрии" и "Полесья". Почти столько же - у "Динамо", несмотря на всю критику в его адрес. Зрительскую норму моментов выполнили также "Шахтер" с "Ингульцом".

Самым никакущим в атаке вновь был ЛНЗ, чей единственный реально голевой шанс случился на 79-й минуте. В тройке худших также "Оболонь" и "Ворскла". "Левый Берег" и "Кривбасс", как и они, создали лишь по два зачетных момента, но при этом сумели выиграть.

Таблица. Тройка призеров официально оформила, как по мне, давно забронированные за каждым из них титулы.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 29 20 9 0 60-18 69 2 ФК Александрия 29 20 6 3 46-22 66 3 Шахтер 29 18 7 4 68-25 61 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 29 9 10 10 29-26 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 29 9 8 12 32-43 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30 12 Оболонь 29 7 8 14 18-43 29 13 Ворскла 29 6 8 15 23-37 26 14 Левый Берег 29 7 5 17 18-38 26 15 Ингулец 29 5 8 16 20-46 23 16 Черноморец 29 6 4 19 20-45 22

"Карпаты" умудрились проиграть турнирно не мотивированному сопернику, чем фактически воскресили интригу в борьбе за четвертое место. И здесь нужно отдать должное талантливым креативщикам из их пресс-службы: так раздраконить соперника на ровном месте нужно уметь! Колосья они, понимаешь, топчут, львы тряпочные…

И теперь тут возможно все. Хотя в итоговый успех "Кривбасса" уже верится меньше всего.

ЛНЗ, который, по моему мнению, должен был финишировать в верхней половине таблицы, героически отполз от "зоны риска". "Оболони" для этого нужно еще одно очко.

У "Ворсклы" и "Левого Берега" пока остаются шансы избежать переходных плей-офф. Вместе с тем, в случае их поражений, обоих может обойти "Ингулец", и тогда наконец-то отмучившемуся в этом туре "Черноморцу" компанию в Первой лиге составит кто-то другой.

Анонсы. Все просто, как никогда - есть три кита и больше ни черта.

В центральном матче тура "Полесье" принимает "Кривбасс". Победа выводит житомирян в квалификацию Лиги конференций. В случае иного результата придется смотреть в сторону Львова, где "Карпатам" нужно превзойти себя, чтобы отдать очки еще и "Заре". Хотя, если ее "зарядят" со стороны…

"Оболонь" - "Левый Берег". Как уже было сказано выше, все, что нужно хозяевам поля - ничейка. И я отнюдь не уверен, что прославившиеся своей прагматичностью гости изо всех сил бросятся играть на победу. Отчего-то эти "аисты" больше ассоциируются отнюдь не с журавлем в небе, а скорее с синицей в руке. Никто не хотел рисковать?

Тем более что у "Ингульца", на мой взгляд, есть все шансы на победу в поединке с натужно плетущейся к финишу, не похожей на себя "Ворсклой". Сдается мне, что его настрой на игру будет выше. Помните притчу про двух лягушек в кувшине с молоком?

Так что, ничья в столичном дерби, и до свиданья, Полтава?

Или для букмекеров это было бы слишком просто? Могу сказать одно: обзора последнего тура УПЛ в блоге не будет. Когда большинству команд лиги решительно ничего не нужно, и половина матчей, по сути, превращается в товарищеские, это не ко мне - вот тут уже действительно сравнивать было бы нелепо.

Так что в следующий раз поговорим о чем-нибудь другом. К примеру, об итоговых впечатлениях от сезона. Или о том, как самонадеянный автор опростоволосился со своими прогнозами на окончание чемпионата.

Фото - UA-Футбол