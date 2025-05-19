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Шахтер обратил внимание на экс-защитника Динамо - Источник

Премьер-лига

Известна сумма потенциального трансфера

Шахтер обратил внимание на экс-защитника Динамо - Источник

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Накануне сообщалось, что защитник "Шахтера" Николай Матвиенко уведомил руководство клуба о желании покинуть команду. В связи с этим "горняки" уже начали поиски замены опытному игроку. По информации журналиста Игоря Бурбаса, донецкий клуб ищет украинского левоногого защитника.

Одним из кандидатов называют Артема Шабанова из "Александрии". По данным источника, "Шахтер" заинтересован в приобретении 33-летнего футболиста. Сумма потенциального трансфера - 250 тысяч евро.

Шабанов выступает за "горожан" с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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Также напомним, что Артем является воспитанником киевской академии "Динамо". Выступал за киевский "Арсенал", луцкую "Волынь", "Сталь" (Каменское), донецкий "Олимпик", киевское "Динамо", польскую "Легию", венгерский "Фехервар" и житомирское "Полесье".

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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fanatSD (донецк)
19.05.2025 в 16:15
не будет его в шахтёре
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
19.05.2025 в 16:15
не будет его в шахтёре
Ответить
0
0

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