Шахтер обратил внимание на экс-защитника Динамо - Источник

Накануне сообщалось, что защитник "Шахтера" Николай Матвиенко уведомил руководство клуба о желании покинуть команду. В связи с этим "горняки" уже начали поиски замены опытному игроку. По информации журналиста Игоря Бурбаса, донецкий клуб ищет украинского левоногого защитника.

Одним из кандидатов называют Артема Шабанова из "Александрии". По данным источника, "Шахтер" заинтересован в приобретении 33-летнего футболиста. Сумма потенциального трансфера - 250 тысяч евро.

Шабанов выступает за "горожан" с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также напомним, что Артем является воспитанником киевской академии "Динамо". Выступал за киевский "Арсенал", луцкую "Волынь", "Сталь" (Каменское), донецкий "Олимпик", киевское "Динамо", польскую "Легию", венгерский "Фехервар" и житомирское "Полесье".