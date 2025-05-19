Легионер Колоса: Мы попробуем получить удовольствие от матча против Динамо

Полузащитник "Колоса" Ника Гагнидзе прокомментировал пресс-службе победу над "Карпатами" (2:1) в матче 29-го тура УПЛ, а также поделился ожиданиями от поединка с "Динамо".

- Ника, какие твои эмоции? Что думаешь после такого невероятного матча?

- Ну что я могу сказать - это была очень тяжелая игра. Мы играли с одной из лучших команд этого чемпионата, которой очень была нужна победа. Но мы показали свою силу, и я очень счастлив сегодня, что мы смогли победить!

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- Что ты чувствовал сразу после того, как забил решающий мяч?

- Я забил в очень важные минуты, но я тогда не думал об этом, потому что очень радовался, что команда близка к победе. И я очень счастлив, что мы таки взяли эти важные очки, взяли эту победу. И этот гол был очень важен и для меня, и для нашей команды.

- Следующая игра против "Динамо" - гранда украинского футбола. Какие твои мысли?

- Мы стараемся во всех матчах действовать слаженно, и на последнюю игру чемпионата тоже будем настраиваться серьезно. Да, они почти чемпионы, я не знаю как они сыграют завтра, но уже могут стать досрочно чемпионами (интервью записывалось в субботу, а уже в воскресенье динамовцы таки оформили чемпионство - прим.) Мы попробуем получить удовольствие от матча против "Динамо" и положительно финишировать в этом сезоне.

- А как тебе наши болельщики на трибунах?

- Очень хочу отметить болельщиков "Колоса", которые поддерживали команду в этом сезоне. Это очень важно для футболистов. Фанаты были непревзойденные!", - приводит игрока клубная пресс-служба.