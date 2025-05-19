  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клуб из Греции интересуется лучшим ассистентом Александрии. Во сколько оценивают игрока?

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб из Греции интересуется лучшим ассистентом Александрии. Во сколько оценивают игрока?

Премьер-лига
Обновлено

Александрия провела исторический сезон

Клуб из Греции интересуется лучшим ассистентом Александрии. Во сколько оценивают игрока?

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Греческий "Арис" проявляет интерес к правому защитнику "Александрии" Никите Кравченко.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, греческий клуб готов предложить за игрока 400 тысяч евро.

Напомним, что 27-летний Кравченко в текущем сезоне провел 28 матчей за "Александрию", в которых отдал 8 ассистов. Таким образом, защитник является лучшим ассистентов своей команды в текущем сезоне, а в УПЛ уступает по этому показателю только Николаю Шапаренко.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

"Арис" по итогам переходных матчей в Греции завоевал право играть в Лиге конференций.

По теме
yellow-arrow
Журналист: На Ваната есть очень и очень серьезный интерес из Испании
yellow-arrow
Бондарь: Шахтер сам проиграл титул, но чемпионство Динамо нужно уважать
yellow-arrow
Сабо: В Шахтере совсем другая зарплата. Куда еще Ротань может уйти?
ФК Александрия Арис (Салоники) Никита Кравченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости