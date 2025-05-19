Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб из Греции интересуется лучшим ассистентом Александрии. Во сколько оценивают игрока?
Александрия провела исторический сезон
Фото: ФК Полісся
Греческий "
Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По данным источника, греческий клуб готов предложить за игрока 400 тысяч евро.
Напомним, что 27-летний Кравченко в текущем сезоне провел 28 матчей за "Александрию", в которых отдал 8 ассистов. Таким образом, защитник является лучшим ассистентов своей команды в текущем сезоне, а в УПЛ уступает по этому показателю только Николаю Шапаренко.
Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
"Арис" по итогам переходных матчей в Греции завоевал право играть в Лиге конференций.
Популярное сейчас
- Ракицкий прокомментировал вылет Черноморца в Первую лигу
- "Заставить Динамо сыграть вничью, победы над легендарными украинскими тренерами": Ашур написал итоговый пост о работе в Полесье
- "Последние 2-3 недели я это чувствую во всем": Григорчук – о борьбе за выживание
- Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане