Клуб из Греции интересуется лучшим ассистентом Александрии. Во сколько оценивают игрока?

Греческий " Арис " проявляет интерес к правому защитнику "Александрии" Никите Кравченко.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, греческий клуб готов предложить за игрока 400 тысяч евро.

Напомним, что 27-летний Кравченко в текущем сезоне провел 28 матчей за "Александрию", в которых отдал 8 ассистов. Таким образом, защитник является лучшим ассистентов своей команды в текущем сезоне, а в УПЛ уступает по этому показателю только Николаю Шапаренко.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

"Арис" по итогам переходных матчей в Греции завоевал право играть в Лиге конференций.