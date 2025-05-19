Ротань уходит из Александрии? На него есть два основных претендента из Украины

Главный тренер " Александрии " Руслан Ротань, который привел команду к сенсационному второму месту в нынешнем сезоне, летом с большой долей вероятности покинет свой нынешний клуб. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

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По данным источника, на тренера есть два основных претендента в Украине – это "Полесье" и "Металлист 1925", которые недавно уволил своих тренер.

При этом, сам Руслан Петрович якобы ближе к переходу именно в харьковскую команду. Но здесь главный вопрос – сможет ли "Металлист 1925" по итогам сезона выйти в УПЛ, так как работать в Первую лигу Ротань естественно не пойдет.

Также отмечается, что главный тренер "Александрии" был ранее в "лонг-листах" и "Шахтера", однако донецкий клуб все-таки остановился на турке Арде Туране, с которым активно ведет переговоры.

Ну и напомним, что контракт Ротаня с "Александрией" заканчивается летом, и как уже ранее писалось, тренер не горит желанием продлевать сотрудничество со своим нынешним клубом.