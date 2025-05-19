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Ротань уходит из Александрии? На него есть два основных претендента из Украины
Уже без Шахтера
fco.com.ua
Главный тренер "
По данным источника, на тренера есть два основных претендента в Украине – это "Полесье" и "Металлист 1925", которые недавно уволил своих тренер.
При этом, сам Руслан Петрович якобы ближе к переходу именно в харьковскую команду. Но здесь главный вопрос – сможет ли "Металлист 1925" по итогам сезона выйти в УПЛ, так как работать в Первую лигу Ротань естественно не пойдет.
Также отмечается, что главный тренер "Александрии" был ранее в "лонг-листах" и "Шахтера", однако донецкий клуб все-таки остановился на турке Арде Туране, с которым активно ведет переговоры.
Ну и напомним, что контракт Ротаня с "Александрией" заканчивается летом, и как уже ранее писалось, тренер не горит желанием продлевать сотрудничество со своим нынешним клубом.
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