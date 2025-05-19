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Шахтер летом будет искать украинского опорника на замену Степаненко
Опорная зона сейчас не выглядит надежной в команде
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, "горняки" будут искать именно украинского исполнителя на место Тараса Степаненко, после ухода которого "опорная" зона в команде серьезно "проседает".
Также источник отмечает, что на выход из "Шахтера" летом будут Георгий Судаков, который уже "на полпути в "Наполи" и, возможно, Николай Матвиенко, который попросил клуб отпустить его в Европу,
Напомним, что "Шахтер" завершил нынешний сезон УПЛ на 3-м месте, но смог выиграть Кубок Украины. В следующем сезоне "горняки" сыграют в Лиге Европы.
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