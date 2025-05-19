Шахтер летом будет искать украинского опорника на замену Степаненко

" Шахтер " этим летом выйдет на украинский трансферный рынок с целью подписать опорного полузащитника.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, "горняки" будут искать именно украинского исполнителя на место Тараса Степаненко, после ухода которого "опорная" зона в команде серьезно "проседает".

Также источник отмечает, что на выход из "Шахтера" летом будут Георгий Судаков, который уже "на полпути в "Наполи" и, возможно, Николай Матвиенко, который попросил клуб отпустить его в Европу, и к которому якобы есть интерес из Португалии.

Напомним, что "Шахтер" завершил нынешний сезон УПЛ на 3-м месте, но смог выиграть Кубок Украины. В следующем сезоне "горняки" сыграют в Лиге Европы.