Сабо: В Шахтере совсем другая зарплата. Куда еще Ротань может уйти?

Экс-игрок и тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими мыслями относительно серебряного успеха "Александрии" и шансов трех претендентов на четвертое место.

– В отчетном туре досрочно определился обладатель серебряных медалей. Им впервые в истории стала "Александрия".

– Что тут можно сказать... Руслан Ротань собрал команду, и все мы видим, что его подопечные нормально играют. Я не знаю, что с "Александрией" в турнирных делах будет дальше, ведь, насколько известно, нескольких ребят из основного состава заберут. К тому же неизвестно, остается Ротань в "Александрии" или нет.

– Пока только известно, что на этого тренера есть спрос. Однако окончательно относительно дальнейшей судьбы Руслана Ротаня ясность наступит разве что после заключительного тура нынешнего чемпионата.

– Дело в том, что, если будет приглашение из "Шахтера", то он туда пойдет. Ведь у "Шахтера" серьезные финансовые возможности, чемпионские амбиции. И зарплата в донецком клубе совсем другая. Куда еще Ротань может уйти? Не знаю.

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– Скажем, в "Полесье", которое недавно указало на дверь Имаду Ашуру.

– В Житомир? Разве что в случае, если дадут ему хорошую зарплату, то такое может быть. Но, опять же, "Александрия" финишировала второй и уже гарантированно будет играть в Лиге конференций. "Полесью" же еще пока нужно побороться за четвертое место.

– Кроме житомирской команды, за четвертую, еврокубковую позицию ведут борьбу еще два коллектива – "Карпаты" и "Кривбасс". У кого из трех соперников лучшие шансы?

– Если учитывать, что в заключительном туре чемпионата "Полесье" будет играть с конкурентом – "Кривбассом" – в Житомире, то шансы на победу у него достаточно высокие. "Карпаты" же в случае выигрыша у "Зари" могут финишировать лишь пятыми, ведь с житомирянами их разделяет одно очко. Вместе с тем должен сказать, что сегодня у нас такой футбол, что, когда посмотришь его минут 5-10 – и все, больше не хочется. Наблюдаешь за тем, как футболисты обращаются с мячом, как видят на поле – и понимаешь, что это совсем не то, что ты хочешь видеть. Это совсем другой футбол.