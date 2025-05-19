Бондарь: Шахтер сам проиграл титул, но чемпионство Динамо нужно уважать

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь после 29-го тура УПЛ высказался нынешнем сезоне для "горняков", а также о чемпионстве "Динамо".

"Можно называть сезон неудачным, потому что проиграли чемпионат и не выполнили задачу. Но есть облегчение, так как выиграли Кубок Украины у самого главного соперника, у "Динамо". Эта победа очень важная для нас. Сезон неудачный, но мы сделаем выводы. Если "Динамо" чемпион, то это закономерно, они заслужили.

Но скажу, что это "Шахтер" проиграл сам титул, слишком много потеряли очков, тогда как киевляне отыграли без поражений. Как сказал Дарио Срна, мы должны это уважать", – сказал Бондарь.