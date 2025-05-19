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Албанский вингер Александрии после долгого перерыва получил вызов в свою национальную сборную

Премьер-лига

Теди Цара летом поедет в свою сборную

Албанский вингер Александрии после долгого перерыва получил вызов в свою национальную сборную

Олександрія

Новина українською

Левый вингер "Александрии" Теди Цара после долгого перерыва получит вызов в национальную сборную Албании. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Как сообщает источник, Цара будет вызван на июньские матчи отбора к ЧМ-2026.

Напомним, что последний раз вингер вызывался в свою национальную сборную в ноябре 2022 года, когда провел два контрольных матча.

Также отметим, что 7 июня в рамках отбора к ЧМ- 2026 Албания дома сыграет с Сербией, а 10 июня – на выезде с Латвией.

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Албания ФК Александрия Теди Цара
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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