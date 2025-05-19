Албанский вингер Александрии после долгого перерыва получил вызов в свою национальную сборную

Левый вингер " Александрии " Теди Цара после долгого перерыва получит вызов в национальную сборную Албании. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Как сообщает источник, Цара будет вызван на июньские матчи отбора к ЧМ-2026.

Напомним, что последний раз вингер вызывался в свою национальную сборную в ноябре 2022 года, когда провел два контрольных матча.

Также отметим, что 7 июня в рамках отбора к ЧМ- 2026 Албания дома сыграет с Сербией, а 10 июня – на выезде с Латвией.