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Албанский вингер Александрии после долгого перерыва получил вызов в свою национальную сборную
Теди Цара летом поедет в свою сборную
Олександрія
Левый вингер "
Как сообщает источник, Цара будет вызван на июньские матчи отбора к ЧМ-2026.
Напомним, что последний раз вингер вызывался в свою национальную сборную в ноябре 2022 года, когда провел два контрольных матча.
Также отметим, что 7 июня в рамках отбора к ЧМ- 2026 Албания дома сыграет с Сербией, а 10 июня – на выезде с Латвией.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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