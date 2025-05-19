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"В этот день там также оперировали капитана Ромы", - врач Кривбасса рассказал об операции Дибанго

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Операция прошла хорошо

"В этот день там также оперировали капитана Ромы", - врач Кривбасса рассказал об операции Дибанго

фото из соцсетей

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Врач "Кривбасса" Дмитрий Коломойцев высказался о ситуации вокруг Ивана Дибанго, который на днях перенес операцию в Финляндии.

– Дмитрий Павлович, прокомментируйте пожалуйста операцию, которую перенес Дибанго

– Да, он перенес оперативное вмешательство. Операцию делали в Финляндии у специалиста, который занимается именно мягкотканными травмами. Это топовый специалист. Поэтому решили обратиться именно к нему. У него проходят лечение футболисты из топовых клубов Европы. Показателем является также то, что именно в этот день там прооперировали капитана "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, например.

– Как прошла операция?

– Все хорошо. Несколько дней он будет под наблюдением тамошних врачей, после чего вернется под наш контроль.

– Как Иван сейчас себя чувствует?

– Сейчас нормально, насколько это возможно после операции. Настроение позитивное, готовится к реабилитации. С Дибанго мы на связи. Он добавляет, что чувствует поддержку от клуба и болельщиков. Искренне всех благодарит и передает приветы, и надеется увидеть всех как можно скорее.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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