Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"В этот день там также оперировали капитана Ромы", - врач Кривбасса рассказал об операции Дибанго
Операция прошла хорошо
фото из соцсетей
Врач "
– Дмитрий Павлович, прокомментируйте пожалуйста операцию, которую перенес Дибанго
– Да, он перенес оперативное вмешательство. Операцию делали в Финляндии у специалиста, который занимается именно мягкотканными травмами. Это топовый специалист. Поэтому решили обратиться именно к нему. У него проходят лечение футболисты из топовых клубов Европы. Показателем является также то, что именно в этот день там прооперировали капитана "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, например.
– Как прошла операция?
– Все хорошо. Несколько дней он будет под наблюдением тамошних врачей, после чего вернется под наш контроль.
– Как Иван сейчас себя чувствует?
– Сейчас нормально, насколько это возможно после операции. Настроение позитивное, готовится к реабилитации. С Дибанго мы на связи. Он добавляет, что чувствует поддержку от клуба и болельщиков. Искренне всех благодарит и передает приветы, и надеется увидеть всех как можно скорее.
Популярное сейчас
- Ротань уходит из Александрии? На него есть два основных претендента из Украины
- Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона
- Легендарный Ярмоленко, феерический Цара и ударный дуэт Судаков-Бондаренко. Символическая сборная 29-го тура УПЛ
- "Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака