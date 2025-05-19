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Журналист: На Ваната есть очень и очень серьезный интерес из Испании
И не только на Ваната
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что на некоторых игроков "
"Сейчас на игроков "Динамо" есть серьезный спрос в Европе. Это правда, что "Жирона" присматривается к Вивчаренко и возможно будет делать по нему предложение.
Я знаю, что в Испании есть очень серьезный интерес к Ванату. Очень серьёзный интерес.
Также я знаю, что Яцык летом вернется из аренды в "Заре" и точно проведет первый сбор с "Динамо" - сказал Цыганык.
Напомним, что "Динамо" уже стало чемпионом Украины и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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