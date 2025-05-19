  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: На Ваната есть очень и очень серьезный интерес из Испании

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: На Ваната есть очень и очень серьезный интерес из Испании

Премьер-лига
Обновлено

И не только на Ваната

Журналист: На Ваната есть очень и очень серьезный интерес из Испании

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что на некоторых игроков "Динамо" есть спрос в чемпионате Испании.

"Сейчас на игроков "Динамо" есть серьезный спрос в Европе. Это правда, что "Жирона" присматривается к Вивчаренко и возможно будет делать по нему предложение.

Я знаю, что в Испании есть очень серьезный интерес к Ванату. Очень серьёзный интерес.

Также я знаю, что Яцык летом вернется из аренды в "Заре" и точно проведет первый сбор с "Динамо" - сказал Цыганык.

Напомним, что "Динамо" уже стало чемпионом Украины и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Грачев: У Динамо не было провалов на протяжении сезона, а Шахтер провалил чемпионат и по игре и по результату
yellow-arrow
Луческу: Одной из причин моего отъезда из Украины, было то, что я больше не мог выдержать минуту молчания перед матчами
yellow-arrow
Албанский вингер Александрии после долгого перерыва получил вызов в свою национальную сборную
Заря (Луганск) Динамо (Киев) Жирона Константин Вивчаренко Владислав Ванат Александр Яцык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ukatan (Харьковская обл.)
19.05.2025 в 19:10
Серьезный интерес по Ванату из Испании? Реал или Барселона?
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
ukatan (Харьковская обл.)
19.05.2025 в 19:10
Серьезный интерес по Ванату из Испании? Реал или Барселона?
Ответить
0
1
avatar
Barcelinius (earthman)
19.05.2025 в 18:35
Ой я не могу.
Ответить
1
2
storm_ua (Николаев)
19.05.2025 в 18:25
Сказки венского леса
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости