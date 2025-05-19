Журналист: На Ваната есть очень и очень серьезный интерес из Испании

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что на некоторых игроков " Динамо " есть спрос в чемпионате Испании.

"Сейчас на игроков "Динамо" есть серьезный спрос в Европе. Это правда, что "Жирона" присматривается к Вивчаренко и возможно будет делать по нему предложение.

Я знаю, что в Испании есть очень серьезный интерес к Ванату. Очень серьёзный интерес.

Также я знаю, что Яцык летом вернется из аренды в "Заре" и точно проведет первый сбор с "Динамо" - сказал Цыганык.