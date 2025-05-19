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Луческу: Одной из причин моего отъезда из Украины, было то, что я больше не мог выдержать минуту молчания перед матчами
Потому что перед глазами пролетали все ужасы войны
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу в подкасте Top Level рассказал, что одной из причин его ухода из киевского "Динамо" стала война в Украине.
- Какие новости от друзей, которых вы оставили в Украине? Поддерживаете ли вы связь с теми, кто там остался?
- У меня до сих пор очень хорошие отношения, особенно с представителями "Динамо" Киев, ведь это команда, которую я развивал, и это нормально – быть связанным с ней.
- И что вам говорят люди о том, какая сейчас ситуация в стране, и какое у них настроение?
- Понимаете, я вспоминаю, что одной из причин моего отъезда, было то, что я больше не мог выдержать ту минуту молчания перед матчами, посвященную памяти погибших. Потому что перед глазами пролетали все ужасы войны, вся накопленная боль...
Я видел все эти разрушенные здания. И ты спрашивал себя как обычный человек: для чего все это? Ради чего? Они, конечно, страдают, но они достойны. У них есть достоинство. И они решили бороться до конца.
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