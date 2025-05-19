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Грачев: У Динамо не было провалов на протяжении сезона, а Шахтер провалил чемпионат и по игре и по результату

Премьер-лига
Обновлено

Мнение эксперта по борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне

Грачев: У Динамо не было провалов на протяжении сезона, а Шахтер провалил чемпионат и по игре и по результату

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший форвард "Шахтера", а ныне эксперт Виктор Грачев высказался о чемпионской гонке в УПЛ в нынешнем сезоне.

– Виктор Александрович, "Динамо" – чемпион. Все закономерно?

– Да. Не так часто случается, чтобы команда за весь чемпионат не проиграла ни одного матча. Даже по игре киевляне выглядели стабильно. У них не было, как у конкурентов, провалов. Возможно, для болельщиков хотелось, чтобы чемпионский поединок был победным, тем более в противостоянии с аутсайдером чемпионата, тем не менее, это не умаляет заслуг команды Александра Шовковского, который доказал, что умеет создавать коллектив, который может достигать больших целей.

– "Александрия" впервые завоевала серебряные медали. Заслужили?

– Вполне. Сразу, что хочу отметить в этой связи, это работу тренерского штаба. Перед началом нынешнего чемпионата "Александрия" качественно усилилась, все игроки пришлись ко двору, добавив коллективу уверенности. Сейчас подопечные Руслана Ротаня выглядят командой, которая никого не боится и не собирается уступать. Приятно было наблюдать за этим коллективом. Теперь важно, чтобы "Александрия" продолжила в том же духе, чтобы это не стало сиюминутным явлением.

– "Шахтер" – провалил чемпионат?

– Однозначно. И не только по результату, но и по игре. И что будет в следующем сезоне, большой вопрос. Те футболисты, которые пришли, не оправдали надежд, которые на них возлагались. Комплектация команды оставляет желать лучшего. Но самым важным фактором неудачных результатов "Шахтера", стало отсутствие опыта самостоятельной работы у главного тренера. Если я не ошибаюсь, то "горняки" очень давно не опускались по итогам чемпионата ниже второго места.

– 29 лет назад.

– Ну вот, почти 30 лет. Сказать, что это случайность, я не могу. Опять же, здесь не столько вопросы к команде, сколько к главному тренеру. Марино Пушич порой принимал необъяснимые решения. Состав часто тасовался, определить основу было крайне сложно. И эта нестабильность в итоге аукнулась третьим местом.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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