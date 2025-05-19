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Защитник Колоса повторил сезонный рекорд УПЛ по количеству автоголов

Премьер-лига
Обновлено

У Красничи уже три автогола в сезоне

Защитник Колоса повторил сезонный рекорд УПЛ по количеству автоголов

upl.ua

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В ходе текущего сезона УПЛ было зафиксировано уже 22 автогола игроков, в том числе два — в 29-м туре.

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В частности, в матче с "Карпатами" защитник "Колоса" Илир Красничи после удара Бруниньо уже в третий раз с начала сезона срезал мячи в ворота своей команды, а раньше делал подобное в домашнем матче с "Шахтером" (0:1) и гостевом с "Вересом" (1:2).

Красничи стал уже третьим игроком, который в ходе одного чемпионата трижды отмечался автоголами.

Всего за всю историю украинского чемпионата Илир Красничи стал 10-м игроком, забивавшим не менее двух голов в ворота своей команды в ходе одного сезона.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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