  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос отблагодарит Костышина новым контрактом

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос отблагодарит Костышина новым контрактом

Премьер-лига

Руслан Владимирович остается в Колосе

Колос отблагодарит Костышина новым контрактом

koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин продолжит свою работу в качестве руководителя команды и с следующем сезоне. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Тренер снова принял "Колос" 10 марта, заменив на этом посту Александра Поздеева, и перед ним была поставлена задача уберечь команду от вылета.

После того, как тренер выполнил эту задачу, ему будет предложен долгосрочный контракт.

Также Бурбас сообщает, что "Колос" летом усилится голкипером "Зари" Дмитрием Мацапурой, у которого заканчивается контракт с луганчанами, и который перейдет в "Колос" на правах свободного агента.

Ну и напомним, что "Колос" за тур до окончания сезона в УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 35 очков.

Под руководством Костышина провел 9 матчей, в которых одержал 5 побед, 2 раза сыграл вничью и 2 поединка проиграл.

По теме
yellow-arrow
Сабо - о проблемах ЛНЗ: Григорчук не такой уж великий тренер, чтобы пришел – и сразу все сделал
yellow-arrow
Защитник Колоса повторил сезонный рекорд УПЛ по количеству автоголов
yellow-arrow
Грачев: У Динамо не было провалов на протяжении сезона, а Шахтер провалил чемпионат и по игре и по результату
Заря (Луганск) Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Дмитрий Мацапура
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости