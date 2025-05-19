Колос отблагодарит Костышина новым контрактом

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин продолжит свою работу в качестве руководителя команды и с следующем сезоне. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Тренер снова принял "Колос" 10 марта, заменив на этом посту Александра Поздеева, и перед ним была поставлена задача уберечь команду от вылета.

После того, как тренер выполнил эту задачу, ему будет предложен долгосрочный контракт.

Также Бурбас сообщает, что "Колос" летом усилится голкипером "Зари" Дмитрием Мацапурой, у которого заканчивается контракт с луганчанами, и который перейдет в "Колос" на правах свободного агента.

Ну и напомним, что "Колос" за тур до окончания сезона в УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 35 очков.

Под руководством Костышина провел 9 матчей, в которых одержал 5 побед, 2 раза сыграл вничью и 2 поединка проиграл.