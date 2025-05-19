Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо - о проблемах ЛНЗ: Григорчук не такой уж великий тренер, чтобы пришел – и сразу все сделал
Черкасскую команду продолжает лихорадить и при Григорчуке
Фото: ФК ЛНЗ
Экс-игрок и тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими мыслями, почему ЛНЗ под руководством Романа Григорчука проводит такой блеклый сезон.
– Две команды УПЛ – полтавская "Ворскла" и черкасский ЛНЗ, которые в ходе сезона 2024/25 прибегли к изменениям на тренерском мостике, не получили должных турнирных дивидендов. О финансовых проблемах первой из них давно известно, чего не скажешь о второй.
– Разве в ЛНЗ есть такое тесто, из которого можно что-то путное слепить? Самое главное, чтобы были такие футболисты, с которыми можно успешно применить и выполнять продуктивную тактику.
Но мы сегодня видим, сколько там ошибок – мама родная. И что тренерский штаб сделает? Григорчук не такой уж великий тренер, чтобы пришел – и сразу же сделал.
Популярное сейчас
- Ротань уходит из Александрии? На него есть два основных претендента из Украины
- Один из лидеров Шахтера выразил желание покинуть клуб
- Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона
- Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака