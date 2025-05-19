21-летний защитник Динамо: Чемпионство там, где должно бать

Центральный защитник "Динамо" Максим Дячук после ничьей с "Черноморцем" (1:1) в 29-м туре УПЛ отреагировал на чемпионство киевлян в нынешнем сезоне УПЛ.

"Даааааа, мы это сделалииии. Киев, с чемпионством. Оно там, где должно бать. Горжусь", - написал Дячук в Инстаграме.

Напомним, что "Динамо" завоевало чемпионство УПЛ впервые с сезона 2020/21.

21-летний Дячук в текущем сезоне УПЛ провел 7 матчей, в которых отдал 1 ассист.