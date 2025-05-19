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21-летний защитник Динамо: Чемпионство там, где должно бать
Первое чемпионство для Максима Дячука
фото из соцсетей
Центральный защитник "Динамо" Максим Дячук после ничьей с "Черноморцем" (1:1) в 29-м туре УПЛ отреагировал на чемпионство киевлян в нынешнем сезоне УПЛ.
"Даааааа, мы это сделалииии. Киев, с чемпионством. Оно там, где должно бать.
Горжусь", - написал Дячук в Инстаграме.
Напомним, что "Динамо" завоевало чемпионство УПЛ впервые с сезона 2020/21.
21-летний Дячук в текущем сезоне УПЛ провел 7 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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