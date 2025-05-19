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21-летний защитник Динамо: Чемпионство там, где должно бать

Премьер-лига
Обновлено

Первое чемпионство для Максима Дячука

21-летний защитник Динамо: Чемпионство там, где должно бать

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Максим Дячук после ничьей с "Черноморцем" (1:1) в 29-м туре УПЛ отреагировал на чемпионство киевлян в нынешнем сезоне УПЛ.

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"Даааааа, мы это сделалииии. Киев, с чемпионством. Оно там, где должно бать.

Горжусь", - написал Дячук в Инстаграме.

Напомним, что "Динамо" завоевало чемпионство УПЛ впервые с сезона 2020/21.

21-летний Дячук в текущем сезоне УПЛ провел 7 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Динамо (Киев) Максим Дячук
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