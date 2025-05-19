О появление третьей долгожданной звезды на эмблеме киевского Динамо. В чем грандиозность момента

Авторский блог Евгения Филипенко

Вчера, 18-го мая, в Одессе киевская команда стала недосягаемой для конкурентов и завоевала свое юбилейное 30-е чемпионство (13 чемпионств СССР и 17 чемпионств Украины). Казалось бы, событие не совсем рядовое, праздничное, радостное, но и все на этом. Но это только на первый взгляд.

Согласно принятых в мировом футболе негласных правил – к эмблеме клуба прибавляется 1 звезда за каждые 10 чемпионств. В нашем случае – звезды целых три!

Человек, далекий от тонкостей футбола и занятый своими повседневными проблемами скажет – ну, молодцы, УРА!, порадуется, максимум махнет рюмку-другую и все на этом. Но все на этом только начинается…

Чтобы понять вес и уникальность этого достижения, нужно слегка потревожить статистику. Предлагаю не вдаваться слишком глубоко в подробности, чтоб элементарно не наскучить читателю. Всего клубов в Европе десятки тысяч (а в мире, в целом, сотни тысяч), из которых играет в высших лигах/дивизионах европейских стран менее тысячи (ведь только они могут претендовать на абсолютное чемпионство). Из них около 150-200 с завидной регулярностью играют в Еврокубках благодаря системно занимаемым высоким местам в своих чемпионатах. Часть из них же является именитыми (по совокупности достижений как во внутренних чемпионатах, так и на евроарене). НО, только 17 (!) из них имеют три звезды (и больше) на своих клубных эмблемах.

Такую уважаемую компанию грех не перечислить поименно: "Реал" (Мадрид, Испания), "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Ювентус" (Турин, Италия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия), Бенфика Лиссабон и "Порту (оба Португалия), "Рапид" (Вена, Австрия), ХИК (Хельсинки, Финляндия), ЦСКА (София, Болгария), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Спарта" (Прага, Чехия), и со вчерашего дня украинское "Динамо" (Киев). Все эти многоуважаемые клубы имеют по три звезды на своей эмблеме. 4 звезды имеет "Олимпиакос (Пирей, Греция), а 5 звезд имеют Шотландские "Селтик" и "Рейнджерс" (оба из города Глазго).

Может быть во всем остальном мире клубов с "тремя звездами+" на эмблемах большое количество? Нет! Их тоже… всего 17! Причем, достижения некоторых мягко говоря вызывают изрядный скепсис: речь идет о клубах Азии ("Аль Мухаррак" Бахрейн и "Аль-Фейсалли" Амман Иордания – оба по 34 чемпионства и особенно Гонконгский "Суат Чайна" - 41 чемпионство с учетом того, что почти все они добыты, когда еще Гонконг не был возвращен Китаю, что, по сути, является чемпионством в рамках одного города, хоть и большого) и Центральной/Латинской Америки ("Саприсса" Сан-Хосе Коста-Рика, "Олимпия" Тегусигальпа Гондурас, "Дерианген" Дирьямба Никарагуа, и двоих из столицы и одноименного города Гватемалы – "Коммуникасьонес" и "Мунисипал").

Почему автор позволяет себе скептическое отношение к вышеперечисленным азиатским и латиноамериканским клубам? Ввиду откровенной слабости тамошних чемпионатов и одновременно полного отсутствия значимых международных клубных наград, в отличии от Африканских номинантов: "Аль-Ахли" Каир Египет, 44 чемпионства и 12 Кубков Чемпионов Африканских стран – самый именитый клуб континента без всяких сомнений и более скромный Суданский "Аль-Хиляль" из города Омдурман – 30 чемпионств. Большое количество международных и континентальных наград характеризует также Южноамериканских номинантов: аргентинские "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" из столицы Буэнос-Айреса известны далеко за пределами своего полушария, как и чилийский "Коло-Коло" (Сантьяго). Парагвайские "Серро Портеньо" и "Олимпия" из столичного Асуньона, а также уругвайские "Пеньяроль" и Насьональ (оба также из столицы Монтевидео).

Прошу заметить, что в списке "3 звезды+" нет ни одного (!) бразильского гранда (таких как "Палмейрас", "Коринтианс", "Сан-Паулу", "Фламенго", "Флуминенсе", "Крузейро", "Васкода Гама" и многих других из тех, кто регулярно успешно играет и побеждает в Южноамериканских Кубках). То же касается и отсутствующих в списке "3 звезды+" аргентинских "Индепендьетнте", "Расинга". "Велес Сарсфилда", "Ньюэллс Олд Бойз", колумбийских "Атлетико Насьональ", "Мильонариса", "Америки" и "Депортиво", чилийских "Универсидад Католика" и "Универсидад де Чили", эквадорской "Барселоны (Гуаякиль). Перуанской "Альянсы" из Лимы и многих-многих других (список можно продолжать долго).

Более того, мы не видим в номинальном списке "3 звезды+" ни одного китайского, индийского, иранского, японского и южнокорейского клуба, которые регулярно успешно участвуют в Азиатской Лиге Чемпионов и других подобных международных турнирах (лигах, где кроме иранской крутятся очень солидные деньги). А где же клубы из хваленой МЛС-Лиги США, в которой как и некоторых Арабских лигах Персидского Залива оборачиваются просто бешенные деньги (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар)?

Да ладно, Бог с ним, со всем остальным миром, но мы не видим в европейском списке множества клубов, которые без перерыва играют в Европейских клубных турнирах (в Лиге Чемпионов, в первую очередь, а также в Лигах Европы и Конференций). И не просто участвуют. А доходят до самых высоких стадий и нередко выигрывают эти престижные международные турниры. О ком речь?

Для того, чтобы понять и прочувствовать весомость и важность вчерашнего достижения нашего чемпиона, нужно, в первую очередь, уяснить кого же из европейских/мировых грандов (не побоюсь этого слова) нет и близко в списке "3 звезды+", для чего предлагаю пройтись по ведущим европейским странам и их чемпионатам. Поехали.

Начнем с Англии (№1 в ТОП-5 Лигах континента): максимальное количество звезд (по 2) имеют всемирно известные "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтыд" - по 20 чемпионств, Лондонский "Арсенал" имеет 13 чемпионств, а максимально распиаренный и разбалованный миллиардами своих хозяев-арабских шейхов "Манчестер Сити" имеет 10 чемпионств (всего), остальные гранды вроде Лондонских "Челси" и "Тоттенхэма", "Ньюкасла", бирмингемской "Астон Виллы" и "Ноттингем Форреста" и того меньше. То есть, "3 звезды+" не имеет никто .

Испания (№ 2 в ТОП-5): "Барселона", которая, вне всяких сомнений, является одним из самых известных и именитых клубов мира (если не самым известным) и будь такой рейтинг, точно вошла бы в тройку самых узнаваемых клубов земного шара, имеет всего 2 звезды (28 чемпионств), как и чуть менее статусный мадридский "Атлетико" (11 чемпионств). Другие испанские гранды, такие как "Валенсия", "Севилья", "Атлетик" (Бильбао) и "Реал-Сосъедад" (Сан-Себастьян) довольствуются менее 10 чемпионствами. В результате 3 звезды имеет только именитейший Мадридский "Реал" (36 чемпионств).

Италия (№ 3 в ТОП-5): тут вообще ситуация патовая. Великие (без преувеличения) миланские гранды "Интер" и "Милан" имееют по 20 и 19 чемпионств соответственно, а остальные тамошние клубы, названия которых можно регулярно услышать во всех уголках континента имеют и того меньше, а именно: туринский "Торино" и "Болонья" по 7 чемпионств, римская "Рома" и неаполитанский "Наполи – по 3, римский "Лацио" и флорентийская "Фирентина" - по 2. Один из самых успешных и регулярных участников последних сезонов в Лиге Чемпионов бергамская "Аталанта" вообще никогда (!) не была чемпионом Италии. Итого: три звезды имеет лишь туринский "Ювентус" (36 чемпионств).

Германия (№ 4 в ТОП-5): "Боруссия" (Дортмунд) – 8 чемпионств, "Гамбург" - 6, "Штутгарт" и "Боруссия" (Менхенгладбах) – по 5, "Ред Булл" из Лейпцига – 3, а остальные (в частности, "Байер" Леверкузен и "Айнтрах" из Франкфурта-на-Майне и того меньше). Мюнхенская "Бавария" с 34-ю чемпионствами является единственным приятным исключением из всех немецких грандов.

Франция (№ 5 в ТОП-5): бессменный чемпион последних лет "Пари-Сен-Жермен" из столичного Парижа, купающийся в миллиардах (в буквальном смысле) своих Ближневосточных шейхов-толстосумов имеет всего 13 чемпионств. "Сент-Этьенн" - 10, "Марсель" - 9, остальные и того меньше: "Монако" и "Нант" - по 8, "Лион" - 7, "Бордо" - 6. "Лилль" и "Ницца" - по 4. Ситуация аналогичная английской: нет ни одного (!) клуба с "3+" звездами на эмблеме!

Пройдемся кратко по остальным ведущим чемпионатам.

Нидерланды: за исключением амстердамского "Аякса" (36 чемпионств), 3 звезды плюс нет ни у кого. Знаменитые "ПСВ" Эйндховен и роттердамский "Фейенорд" имеют по 26 и 16 чемпионств соответственно, остальные намного дальше.

Бельгия: только брюссельский "Андерлехт" имеет 3 звезды (34 чемпионства). Другие регулярные участники еврокубков имеют более скромные показатели: "Брюгге" из одноименного города – 19 чемпионств, столичный "Юнион Сент-Жиллуаз" – 11, льежский "Стандарт" - 10, "Антверпен" - 5, остальные многим меньше.

Австрия: кроме венского "Рапида" (32 чемпионства) ни столичная "Аустрия" (24 чемпионства), ни "Ред Булл" из Зальцбурга (17 чемпионств) пока и близко не приблизились к списку "3 звезды+".

Швейцария: "Грассхопперс" (Цюрих) – 27 чемпионств, "Базель" - 21, женевский "Серветт" и "Янг Бойз" из Берна – по 17, "Цюрих" - 13, "Лозанна" - 7. Участников списка "3 3везды+" не наблюдается от слова "совсем".

Шотландия: здесь практически бессменными чемпионами являются два клуба из Глазго ("Селтик" и "Рейнджерс" - по 55 чемпионств), остальные безнадежно отстают: "Абердин", а также два эдинбургских клуба ("Хиберниан" и "Хартс оф Мидлоушн") имеют по 4 чемпионства.

Пройдемся по Югам.

Турция: ни один из трех Стамбульских грандов местного первенства тоже не дотягивает до нужного количества чемпионств за всю свою долгую историю: "Галатасай" - 24, "Фенербахче" - 19. "Бешикташ" - 16. Из списка "3 звезды+" тоже никого.

Греция: если бы не пирейский "Олимпиакос" с его фантастическими 48 чемпионствами, то похвастать остальным тоже было бы нечем: "Панатинаикос" (Афины) – 20 чемпионств. АЕК (Афины) – 13.

Кипр: столичный "АПОЭЛ" имеет 29 чемпионств. "Омония2 (Никосия) – 21. "Анартозис" (Фамагуста) – 13.

Балканский полуостров

Экс-Югославия (возьмем вместе для удобства и экономии времени): лишь Сербская "Црвена Звезда" с ее 36-ю чемпионствами является светлым пятнышком на общем фоне (она же клубный чемпион Европы в 1991 году, на секундочку!). Остальные только на пути: "Динамо" (Загреб. Хорватия) – 29 чемпионств, "Партизан" (Белград. Сербия) – 27, "Хайдук" (Сплит, Хорватия) – 18. "Марибор" (Словения) – 16, Вардар" (Скопье. Македония) – 11. Здесь суммируются все чемпионства как объединенной Югославии, так и национальные после 1991-го года (как и в нашем случае).

Албания: три столичных клуба имеют наибольшее количество чемпионств: "Тирана" - 26, "Динамо" - 18, "Партизани" - 17. С учетом откровенной слабости местного чемпионата (уровень нашего первенства области), предлагаю не обольщаться по поводу серьезности достижений.

Остальная Восточная Европа

Чехия и Словакия (тоже для удобства и с учетом суммирования общих чемпионств и добытых по отдельности): кроме пражской "Спарты" (35 чемпионств) к цели никто не приблизился. "Слован" (Братислава) – 26, "Славия" (Прага) – 21. Остальные кратно меньше.

Венгрия: столичный "Ференцварош" со своими 34 чемпионствами разбавляет мрачную в целом картину других номинантов: "МТК" - 23. "Уйпешт" - 20, "Гонвед" - 17 (все также из Будапешта).

Румыния: ни один из именитых здесь клубов из Бухареста до цели также не дотягивает – "Стяуа" - 26 чемпионств (прошу не забывать, что в 1986 году команда была клубным чемпионом Европы) и "Динамо" - 18 чемпионств.

Болгария: если б не софийский "ЦСКА" со своим 31 чемпионством, не видать бы местным списка "3 звезды+" как своих ушей: "Лески" (София) – 26 чемпионств, "Лудогорец" (Разград) – 14.

Польша: здесь мы нужных нам команд не найдем вообще. Потому что самым заслуженным из местных клубом является варшавская "Легия" с ее 15 чемпионствами. Остальные отстают: "Гурник" (Забже) и "Рух" (Хожув) – по 14. "Висла" (Краков) – 13.

Завершаем наш короткий еврообзор представителями холодной Скандинавии.

Норвегия: только "Русенборг" из города Тронхейм (что за полярным кругом) имеет в своем активе 26 чемпионств. Остальным их количество чемпионств не хватит даже для одной звезды: "Викинг" (Ставангер) – 8. "Мольде" и "Лиллестрем" - по 5.

Дания – та же картина, что и в Польше: "АБ Копенгаген" - 15 чемпионств, "Брондбю" - 11, остальные кратно меньше.

Швеция: здесь больше всех чемпионств имеет "Мальме" (24), "ИФК" и "Эргрюте (оба из Гетеборга, имеют по 18 и 14 чемпионств соответсвенно). "Норчепинг" - 13. Стокгольмские "АИК" и "Юргорден" - по 12.

Финляндия: кроме вышеупомянутого "ХИК" (Хелсинки) – 33 чемпионства на горизонте никого из претендентов не видно.

А как насчет бывшего СССР? Может здесь найдется много номинантов списка "3 звезды+"? Ни одного! Кроме киевского "Динамо"! И это несмотря на то, что чемпионства здесь суммируются (союзные и национальные после 1991 года). Почему я на этом заостряю внимание? Потому что чемпионаты некоторых бывших республик (а сейчас стран) являются, по сути, "театром одного актера" (максимум нескольких) ввиду своего низкого (к сожалению) уровня.

Две звезды имеет московский "Спартак" - 22 чемпионства (12 из них Союзных). По 21 чемпионству имеют тбилисское "Динамо" (2 Союзных и 19 Грузии) и молдавский "Шериф" из Тирасполя (все национальные). 16 чемпионств у "Пахтакора" (Ташкент, Узбекистан). По 15 чемпионств имеют "Шахтер" (Донецк), БАТЭ (Борисов, Белорусь) и "Флора" (Таллин, Эстония) – все национальные (ни одного союзного). 14 чемпионств у рижского "Сконто" (Латвия). По 13 имеют московский ЦСКА (7 из них Союзных). "Пюник" (Ереван, Армения), "Дордой" (Бишкек. Киргизия) и "Истиклол" (Душанбе, Таджикистан). 12 чемпионств в своем активе имеет "Карабах" (Баку, Азербайджан). По 11 имеют "Жальгирис" (Вильнюс, Литва), Динамо Москва (все Союзные) и Зенит из Санкт-Петербурга (одно Союзное из них). По 10 имеют "Динамо" (Минск, Белорусь – 1 Союзное из них), "Левадия " (Таллин, Эстония) и "ФБК Каунас" (Литва). У остальных кратно меньше.

Вместо эпилога

Хочу заметить, что свое вчерашнее чемпионство "Динамо" добыло практически национальным составом (где большинство – воспитанники клуба), без иностранцев, что значительно сложнее, чем кажется (все без исключения клубы, перечисленные сегодня и множество других активно привлекают легионеров и без их участия уже не представляют себе успешное будущее и настоящее).

Учитывая все вышеперечисленное, можно с уверенностью сказать – "Динамо" Киев является самым именитым клубом бывшего СССР. Кроме того, можно смело и с удовольствием утверждать, что "Динамо" (Киев) - легендарный футбольный клуб.

Фото - UA-Футбол, Getty Images/Global Images Ukraine