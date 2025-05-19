Хацкевич: Символично, что 30-е чемпионство для Динамо выиграло "динамовское сердце" - Шовковский

Бывший главный тренер " Динамо " Александр Хацкевич высказался о чемпионстве киевсккой команды в нынешнем сезоне.

"Я - "динамовское сердце", поэтому всегда ожидаю чемпионства родного клуба. Отмечу, что 30-е чемпионство для "Динамо" тоже выиграло "динамовское сердце" - Александр Шовковский. Это очень символично.

Саша родился и вырос в Киеве, прошел динамовскую академию, стал легендарным вратарем, провел всю карьеру в "Динамо", а теперь празднует чемпионство как главный тренер. Как-то Игорь Михайлович [Суркис] сгоряча сказал, что в клубе больше не будет "динамовских сердец", но это же традиции, и их нужно беречь.

"Динамо" с первого тура заняло лидирующую позицию и никому не отдало первое место, поэтому чемпионство вполне заслуженное. Я очень рад за Александра Шовковского, Олега Гусева, Сергея Федорова, Михаила Михайлова. Они показали, что наши тренеры тоже умеют добиваться результатов и хорошо работать, - сказал Хацкевич.