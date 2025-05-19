"Хотелось ему аплодировать", - Ярмоленко рассказал, о чем общался с Ракицким в матче с Черноморцем

Лидер " Динамо " Андрей Ярмоленко рассказал, о чем он разговаривал с лидером "Черноморца" с Ярославом Ракицким в очном матче команд в 29-м туре УПЛ (1:1).

– В матче у вас возник интересный момент с Ярославом Ракицким, после которого вы живо что-то обсуждали между собой. Поделитесь, о чем разговаривали с давним партнером по сборной.

– Просто забавный момент произошел на футбольном поле. Пошутили – и все (смеется). Видел, как Ярослав выполнил подкат в предыдущем туре, и этим он показал пример многим нашим молодым футболистам, как надо биться на поле за свою команду. Честно, когда смотрел тот момент, хотелось аплодировать ему за то, как он бежал и прыгал в подкат. Ярослав всегда был и остается неким бойцом на футбольном поле, против него всегда трудно играть.