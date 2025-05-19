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"Хотелось ему аплодировать", - Ярмоленко рассказал, о чем общался с Ракицким в матче с Черноморцем
Два лидера команд пообщались на поле
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Лидер "
– В матче у вас возник интересный момент с Ярославом Ракицким, после которого вы живо что-то обсуждали между собой. Поделитесь, о чем разговаривали с давним партнером по сборной.
– Просто забавный момент произошел на футбольном поле. Пошутили – и все (смеется). Видел, как Ярослав выполнил подкат в предыдущем туре, и этим он показал пример многим нашим молодым футболистам, как надо биться на поле за свою команду. Честно, когда смотрел тот момент, хотелось аплодировать ему за то, как он бежал и прыгал в подкат. Ярослав всегда был и остается неким бойцом на футбольном поле, против него всегда трудно играть.
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