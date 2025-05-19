Заслужено ли чемпионство Динамо? Легендарный форвард оценил сезон УПЛ

О событиях 29-го тура чемпионата УПЛ в интервью корреспонденту UA-Футбол рассказал бывший нападающий "Черноморца", "Днепра", "Карпат", "Кривбасса", "Металлиста" и сборной Украины Иван Гецко.

- В этом туре наибольшее внимание было приковано к матчу в Одессе, результат которого мог определить как чемпиона, так и команду-неудачницу, которой придется покинуть Премьер-лигу по завершении сезона-2024/25 - "Черноморец" - "Динамо" (Киев). После ничьей 1:1 именно так и произошло...

- Все прекрасно знали, что этот матч - последний шанс для "Черноморца" зацепиться за возможность попасть в зону переходных игр. Но он имел и другую сторону медали, ведь все понимали, что соперник слишком серьезный - лидер чемпионата киевское "Динамо". Всем было известно, что в случае ничейного итога динамовцы станут чемпионами. Но вместе с тем все ждали, что будет хорошая игра, и именно так и произошло на самом деле. Были хорошие скорости, была отдача. Если бы не знать, что "Черноморец" находится на последнем месте, то по такой игре, которую команда показала в воскресном матче с киевлянами, никто бы не мог даже сказать, что она может "вылететь". Именно поэтому остался неприятный осадок. Непонятно, почему произошло так. Возможно, неплохая игра со стороны "Черноморца" связана с тем, что впервые за три с лишним года на трибунах стадиона были болельщики. которые дали некий импульс. Благодаря этому одесская команда побежала и даже могла забить. А в конце матча имела возможность сделать это еще раз, когда при счете 1:1 игрок "Черноморца" бил головой. Попади он в дальнюю "девятку" - и могло бы быть чудо. К сожалению, его не произошло.

- "Динамо" завоевало чемпионство заслуженно?

- Считаю, что да. Ведь динамовцы не проиграли в чемпионате ни одного матча. Они сыграли успешно со своими конкурентами - и с "Шахтером", и с "Александрией". Поэтому выигрыш золотых наград вполне заслуженный, с чем я их и поздравляю.

- Очередная победа позволила "Александрии" досрочно завоевать серебряные награды. Победа "горожан" над "Вересом" 3:1 соответствует ходу событий на поле?

- Александрийская команда обязана была обыгрывать ровенчан однозначно, ведь она на тот момент боролась за второе место, которое в конце концов и получила. Поэтому на мой взгляд, ничего удивительного в победе команды Руслана Ротаня нет. Все по игре и вполне закономерно. Для александрийцев, правда, обидно, что не удалось до последнего тура побороться с "Динамо" за чемпионство. Сыграй "Александрия" удачно в предыдущем матче с "Карпатами" - и все могло бы повернуться иначе.

- Донецкий "Шахтер" также получил три очка, однако крупная победа в поединке с "Ингульцом" выше третьего места подняться не позволила.

- Что тут скажешь... "Шахтер" лихорадило почти весь сезон. Все понимали и видели, что у "горняков" не все в порядке, а есть большие проблемы. Была надежда, что в турнирных делах у них что-то поменяется, но они снова стали терять очки. "Шахтер" не раз играл вничью, и той борьбы, которая должна была бы быть, мы не увидели. Радовать может лишь тот факт, что донетчане взяли Кубок Украины. Хотя по этому поводу есть немало вопросов. В частности, и на тему судейства. Прослеживалась предвзятость. Впрочем, это футбол. Как говорит Мирон Богданович (Маркевич - прим. ред.), "то такое".

- Сразу три команды - "Полесье", "Карпаты" и "Кривбасс" сейчас ведут борьбу за четвертое место, которое дает право играть в Лиге конференций. У кого из них после матчей отчетного тура шансы лучше?

- Как по мне, у всех. Хотя лично я хотел бы, чтобы четвертыми стали "Карпаты". А как оно будет - время покажет. Как говорится, мяч круглый, поле зеленое. Возможно, ситуация сложится так, что при равном количестве очков придется считать показатели очных встреч, забитые мячи и тому подобное. Имея подбор квалифицированных футболистов, хороший резерв, совсем неплохую финансовую составляющую и опытного тренера, который прошел и Крым, и Рим (имеется в виду Юрий Вернидуб - прим. авт.), этого заслуживает и "Кривбасс". Хотя мне не совсем понятно, как при таких условиях криворожане не являются третьими. Если же дальше вести речь о шансах, то на мой взгляд, судьба четвертого места определится в матче "Полесье" - "Кривбасс". Рубка в нем, убежден, будет еще та! Но как бы там ни было, а чемпионат проходит интересно. Сейчас есть пять команд, в соперничестве которых прослеживается конкуренция. Однако этого мало. Надо, чтобы было семь-восемь команд полноценного уровня, которые могли бы давать бой нашим лидерам. И если когда-то в нашем футболе говорили, что первое и второе места в чемпионате Украины не разыгрываются, то в нынешнем сезоне между двумя грандами сумела протиснуться "Александрия". Хотелось бы, чтобы к "Динамо" и "Шахтеру" добавились те же "Кривбасс" и "Карпаты", которые благодаря серьезной селекции должны усилиться и тоже ставить весомые задачи. Да и другие коллективы со временем - тоже.

- Если житомирской и криворожской командам удалось свои матчи выиграть, то львовская проиграла - "Колосу". Как думаете, турнирные сдвиги коваливцев следует связывать с возвращением к тренерскому рулю Руслана Костышина?

- Скорее всего, да. Команда поверила в него, в коллективе стала совсем другой атмосфера. Было заметно, что у ребят из "Колоса" горят глаза. Они захотели что-то кому-то доказать, и в определенных моментах у них это получалось. В этом процессе не было все гладко, существовали проблемы. Поэтому стоило вернуться бывшему главному тренеру - и все более или менее наладилось.

- Чем объясните длительную безвыигрышную серию ЛНЗ, которая после очередной ничьей с "Ворсклой" составляет уже восемь матчей?

- Мне кажется, что должно было быть какое-то везение. Все знают, что по подбору игроков ЛНЗ неплохая команда. В ее составе есть квалифицированные футболисты, которые играют на хорошем уровне. А то, что долгое время черкащане не могут забить, может иметь много причин. Мы же не знаем, что творится в ЛНЗ в линии атаки, кто и как работает с представителями этого звена, и есть ли в команде нападающие, которые способны забивать мячи. Ведь без голов побед не будет. А пока что видим, что в пяти последних матчах фиксируются лишь ничьи, причем четыре раза со счетом 0:0. С реализацией у ЛНЗ явно проблемы.

- Что скажете о победе "Левого берега" над "Рухом"?

- "Левому берегу" некуда было деваться. Откровенно говоря, было бы очень неприятно, если бы эта команда покинула Премьер-лигу. Ведь у этого молодого клуба есть хорошая инфраструктура и отличные возможности. Влюбленный в футбол президент "Левого берега" Николай Лавренко делает все возможное для команды и ее становления. По его инициативе построен отличный стадион, клуб имеет прекрасную базу. Заботятся в "Левом берегу" и о юных футболистах. Президент вкладывает в развитие футбола большие средства и в этом ему следует отдать должное.