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Известны кандидатуры, которые рассматриваются на должность главного тренера Полесья

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Известны кандидатуры, которые рассматриваются на должность главного тренера Полесья

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о том, как проходят поиски нового главного тренера для "Полесья" на замену Имаду Ашуру.

"Поиски идут, решение еще не принято. Есть определенный список, который определяли президент клуба Геннадий Буткевич и спортивный директор Вячеслав Шевчук. Это два человека, которые формируют этот список.

Руслан Ротань точно в этом списке.

Вчера "Заря" играла с "Полесьем", и на матче присутствовал Желько Любенович. Так он напомнил о себе, и не удивлюсь, что он может тоже быть в списках. Причем обеих этих команд.

Также звучит имя Олега Шандрука, который сейчас работает с "Вересом". В, "Вересе", кстати, работал в свое время и Вячеслав Шевчук.

Также руководству "Полесья" советуют присмотреться к Юрию Вернидубу. К Вернидубу и Шандруку, потому что они работают с одной агентской конторой.

Но также я слышал, что Вернидуба не очень хотят в "Полесье", не хотят тренера этой "старой школы", а хотят что-то с более современными взглядами.

В итоге, думаю, все решится в ближайшие недели", - сказал Бурбас.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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